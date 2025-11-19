Avez-vous toutes ces compétences ou l’intelligence artificielle vous ment ?

L’usage de l’intelligence artificielle nous donnerait de fausses idées sur nos véritables compétences. À quel point cette affirmation concernant l’IA est-elle vraie ?

L’intelligence artificielle simplifie nos tâches, mais modifie aussi notre façon d’évaluer nos compétences. Les chercheurs observent un glissement inquiétant qui touche notre rapport à nos propres capacités. Ce phénomène pourrait devenir un enjeu important à mesure que l’IA s’intègre dans nos vies.

L’intelligence artificielle brouille la perception de nos compétences

Le célèbre effet Dunning-Kruger décrit cette tendance humaine à surestimer nos talents quand nos capacités sont faibles. Les chercheurs pensaient que l’usage de l’IA allait corriger cette distorsion. Ils croyaient qu’elle rendrait meilleure l’analyse de nos résultats. Pourtant, d’après Live Science, l’étude montre l’inverse et révèle une disparition presque totale de la courbe habituelle.

Les participants utilisant un chatbot acceptaient rapidement la première réponse sans prendre le temps de vérifier sa qualité. Ils engageaient donc moins leur raisonnement personnel et se fiaient trop vite aux apparences. C’est ainsi que l’intelligence artificielle peut altérer la manière dont nous voyons nos compétences.

Pourquoi cette situation est-elle inquiétante pour les utilisateurs d’IA ?

Cette baisse de vigilance crée une illusion de maîtrise qui touche tous les profils. Les usagers qui ont le plus d’expérience en IA avaient même l’air confiant. Et pourtant, leurs réponses n’étaient pas plus fiables. Cette fausse assurance découle de ce que les experts appellent le “cognitive offloading”. Ce dernier délègue la réflexion à la machine.

Cette délégation réduit ensuite les boucles de contrôle qui soutiennent normalement notre pensée critique. L’écart entre les personnes moins capables et celles très à l’aise avec la logique se réduit donc. Cette différence en termes de compétences diminue davantage à cause de l’intelligence artificielle. Et au final, cela renforce la surestimation généralisée.

Les risques de cette surestimation sur notre raisonnement

La première conséquence concerne notre capacité à évaluer nos propres performances. L’étude montre que nous devenons moins capables de mesurer la qualité de nos choix lorsque l’IA s’en mêle. Cette perte de précision affaiblit nos réflexes d’analyse et pousse chacun à accepter des informations sans vérification.

Les chercheurs alertent par ailleurs sur un risque de déclin de la pensée critique. Cela s’applique notamment si les usages se généralisent. La dépendance aux résultats que propose l’IA fragilise alors notre autonomie intellectuelle.

L’intelligence artificielle, les compétences et la qualité des décisions

Si tout le monde surestime ses capacités, le climat d’erreurs augmente dans les contextes professionnels comme personnels. Cette tendance peut conduire à une érosion progressive de compétences acquises. De fait, l’habitude de vérifier se perd peu à peu.

Les auteurs de l’étude suggèrent ainsi que l’IA devrait encourager davantage le doute et inviter à réfléchir. On pourrait par exemple intégrer des questions sur la confiance. Des scores de doute seraient également les bienvenus.

L’IA peut-elle nous aider à éviter cette dérive cognitive ?

Les chercheurs conseillent de repenser l’usage des outils d’IA pour renforcer la réflexion de l’utilisateur. Ils estiment que les systèmes doivent pousser l’examen des réponses plutôt que leur simple adoption. Cette approche rejoint l’idée défendue par plusieurs institutions favorables à une formation centrée sur la pensée critique.

L’intégration de mécanismes de questionnement pourrait donc devenir une étape importante dans la création des futurs outils. Ce changement aiderait à limiter la surestimation. Mais aussi, à conserver nos compétences d’analyse et éviter de devenir stupide malgré l’usage de l’intelligence artificielle.

