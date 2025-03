Alteryx : la suite d’outils qui simplifie l’analyse de données

Alteryx est une suite d’outils visant à simplifier la collecte et l’analyse de données pour les entreprises. Découvrez tout ce que vous devez savoir à son sujet : différents outils, fonctionnalités, prix et disponibilité…

L’analyse de données présente de nombreux bénéfices pour les entreprises. Elle permet notamment d’aider à prendre de meilleures décisions, à déceler de nouvelles opportunités ou à régler les problèmes qui freinent la croissance. Cependant, sans les ressources ou la main d’oeuvre nécessaires, il peut être très difficile d’accéder aux bienfaits de cette technologie.

Alteryx Inc. propose des outils d’analyse de données mettant l’accent sur la simplicité. Grâce à cette suite d’outils, les entreprises peuvent plus facilement agréger des données en provenance de sources multiples et procéder à leur analyse.

Quels sont les outils de la suite Alteryx ?

La suite d’outils Alteryx comprend trois produits différents : Alteryx Designer, Alteryx Server, et Alteryx Analytics Gallery. Alteryx Designer est un outil bureautique permettant aux utilisateurs de procéder à des analyses prédictives, à des analyses spatiales, à du reporting ou encore à des visualisations de données (Data Vizualisation).

Il permet aussi de créer des applications analytiques par le biais d’un unique workflow. Les utilisateurs peuvent accéder et mélanger les données de multiples sources : Data Warehouses, bases de données relationnelles, Data Stores Hadoop, bases de données NoSQL, applications Microsoft Office, réseaux sociaux, ou encore différentes sources externes.

Le second outil, Alteryx Server, est un produit basé serveur offrant aux entreprises une architecture scalable et hautement disponible. Ainsi, les utilisateurs peuvent s’attaquer aux problèmes analytiques les plus complexes. Les résultats des analyses peuvent ensuite être partagés avec les autres départements et les décisionnaires de l’entreprise.

Cet outil permet de planifier des workflows concurrents, mais aussi de publier et de partager des applications analytiques de façon sécurisée dans toute l’entreprise. Les administrateurs quant à eux sont en mesure de stocker des applications analytiques de façon centralisée et sécurisée. Il est aussi possible d’utiliser cet outil pour gérer les contrôles d’accès utilisateur à des fins de gouvernance analytique.

Le dernier outil, Alteryx Analytics Gallery, est une application Cloud permettant principalement de partager des modèles et des applications analytiques avec les partenaires, les clients, ou encore les fournisseurs de l’entreprise.

Alteryx : prix et disponibilité des différents outils

Les prix d’Alteryx sont basés sur des contrats annuels. Il est toutefois possible de profiter de prix plus avantageux en optant pour un contrat d’une durée de trois ans.

L’outil bureautique Alteryx Designer est tarifé à 5195 euros par an et par utilisateur. Avec les fonctionnalités additionnelles d’analyse de données spatiales, il faut compter 11700 euros supplémentaires par utilisateur et par an.

Si vous souhaitez profiter des fonctionnalités d’analyse de données démographiques et filmographiques, il faudra débourser 33800 euros par utilisateur et par an. La fonctionnalité de planification (desktop scheduling) est quant à elle tarifée à 6500 euros par utilisateur et par an.

L’outil Alteryx Server, quant à lui, est proposé à 58500 euros par an pour un serveur à quatre CPU. Enfin, l’application Cloud Alteryx Gallery est tarifée à 1950 euros.

Il est possible de se procurer les outils analytiques Alteryx directement auprès de l’entreprise, ou par le biais de revendeurs agréés. Notons qu’une version d’essai de 14 jours est disponible. L’entreprise propose un support par mail et par téléphone, ainsi qu’un chat en temps réel.

Alteryx : ses avantages

Ceux qui créent des programmes informatiques pour résoudre des problèmes de données vont apprécier Alteryx. En effet, ce logiciel facilite l’écriture de programmes et permet de gagner un temps précieux. Les utilisateurs peuvent accumuler ces gains de temps pour être plus productifs, créatifs et disponibles dans leur(s) travail(s). Grâce à Alteryx, un programmeur peut résoudre différents problèmes en peu de temps.

En outre, ce système permet de créer des programmes informatiques personnalisés qui sont regroupés en éléments appelés « workflows ». Ces flux de travail assurent la manipulation des données pour atteindre certains objectifs.

De plus, Alteryx dispose d’une interface simple de type “glisser-déposer ». Son déploiement et son assimilation se font pratiquement en un rien de temps. Ce logiciel permet aux utilisateurs de collecter des données dans plusieurs formats et à partir de plusieurs sources. Grâce aux outils de scripting inclus, il devient possible de fusionner facilement ces nouvelles données avec les données existantes. Quant à la création de rapports, elle se fait avec une simplicité exceptionnelle, grâce aux outils prédictifs.

Les développements récents du produit, tels que la mise en cache des données et le moteur AMP, offrent des avantages supplémentaires. Ces fonctionnalités se traduisent par des économies importantes.

Alteryx Analytics 11.0 : quelles sont les nouveautés apportées par cette mise à jour ?

La version 11.0 d’Alteryx Analytics apporte de nombreuses nouveautés. Tout d’abord, les fonctionnalités de Data Profiling ont été améliorées. De nouvelles fonctionnalités d’analyse prédictive ont aussi été ajoutées, et les outils existants ont été améliorés.

Grâce aux améliorations apportées à la fonctionnalité Data Connection de l’application Gallery, les administrateurs peuvent désormais créer et gérer les connexions entre les données au sein d’une galerie privée. Les utilisateurs d’Alteryx Designer peuvent ensuite profiter d’un accès à ces connexions.

La fonctionnalité de planification des worflows a elle aussi été améliorée pour permettre aux administrateurs de Gallery de planifier, de visualiser et de gérer les workflows dans une galerie privée. Il leur est aussi possible d’autoriser d’autres utilisateurs d’Alteryx à créer et à gérer des planifications. Enfin, de nouvelles sources de données sont prises en charge et les sources de données déjà prises en charge auparavant sont désormais mieux intégrées.

L’ère de l’adaptation intelligente : Alteryx façonne 2025 par la data

À l’aube de 2025, Alteryx dévoile sa vision stratégique centrée sur la transformation des défis en opportunités grâce à l’analyse avancée des données. L’entreprise anticipe une année charnière où les organisations adopteront massivement l’intelligence artificielle comme levier de résilience face aux fluctuations économiques mondiales.

La plateforme d’Alteryx évoluera significativement pour intégrer des capacités prédictives renforcées. Ces nouveaux outils permettront aux entreprises d’identifier précocement les signaux de changement dans leur environnement et d’ajuster leurs stratégies en conséquence. De ce fait, l’accès à ces fonctionnalités deviendra plus démocratique, avec des interfaces simplifiées qui réduiront la dépendance aux spécialistes en science des données.

Les solutions d’automatisation intelligente occuperont une place centrale dans l’offre d’Alteryx pour 2025. Ces technologies libéreront les équipes des tâches répétitives d’analyse et leur permettront de se concentrer sur l’interprétation stratégique des résultats. Cette approche transformera fondamentalement la prise de décision au sein des organisations.

Alteryx prévoit également une expansion notable des capacités de traitement des données non structurées. Les entreprises pourront ainsi exploiter efficacement les informations issues des réseaux sociaux, des communications clients et d’autres sources textuelles pour enrichir leur compréhension du marché.

Enfin, la sécurité et la gouvernance des données constitueront des priorités absolues pour Alteryx en 2025. De nouvelles fonctionnalités assureront la conformité réglementaire afin de faciliter le partage sécurisé des informations entre les différentes unités opérationnelles.

