L’IA est en train de détruire le sens critique de nos jeunes : les chercheurs alertent !

L’essor de l’IA dans l’éducation suscite des inquiétudes quant à son impact sur la pensée critique des jeunes. Une étude britannique récente révèle que l’utilisation fréquente d’outils d’IA pourrait affaiblir les capacités de réflexion critique des étudiants.

L’étude, publiée le 3 janvier 2025 dans la revue Societies, a analysé les réponses de 650 participants âgés de 17 ans et plus. Les résultats révèlent un constat préoccupant : les jeunes qui s’appuient fortement sur l’IA obtiennent des scores plus faibles en pensée critique. Selon Michael Gerlich, auteur de l’étude et chercheur à la SBS Swiss Business School, « les participants les plus jeunes, plus dépendants aux outils d’IA, affichent une réflexion critique inférieure à celle de leurs aînés ».

Cette tendance soulève une question essentielle. Les étudiants développent-ils encore leurs capacités d’analyse, ou se fient-ils aveuglément aux réponses générées par des algorithmes ?

Les universités tentent de poser des limites

Face à cette problématique, plusieurs universités chinoises prennent des mesures. L’Université Fudan de Shanghai, première à encadrer l’usage de l’IA dans les thèses de premier cycle, continue d’ajuster sa réglementation. D’autres établissements, comme l’Université normale de Pékin et l’Université des sciences et technologies de Tianjin, imposent également des règles pour éviter un recours excessif à ces technologies.

Loin d’être un débat exclusivement chinois, cette question concerne aussi d’autres pays. Des institutions au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, au Japon, à Singapour et aux États-Unis cherchent elles aussi à équilibrer innovation et intégrité académique.

L’IA offre des avantages indéniables, mais elle ne doit pas remplacer les compétences humaines fondamentales. L’apprentissage repose sur l’effort intellectuel, la réflexion et le raisonnement personnel. Or, en s’appuyant trop sur des outils comme ChatGPT ou Google Gemini, les étudiants risquent de perdre ces compétences essentielles.

Pour éviter cet écueil, les universités doivent mettre en place des guidelines claires. Il ne s’agit pas d’interdire l’IA, mais d’apprendre aux étudiants à l’utiliser avec discernement.

Former les jeunes à une utilisation responsable

L’éducation doit évoluer pour intégrer ces nouvelles technologies de manière réfléchie. Le Dr Rubén Correa, expert en éducation numérique, estime que « l’IA peut être un formidable outil d’apprentissage, à condition qu’elle soit utilisée sous supervision ». Il recommande d’enseigner aux étudiants à croiser les sources, vérifier les informations et développer leur propre analyse.

À l’inverse, la psychologue Lara Ferreiro alerte sur le risque d’une trop grande dépendance. Selon elle, « si l’IA devient un substitut à la réflexion, les étudiants perdront leur autonomie intellectuelle ».

Pour encadrer ces usages, certains pays envisagent des mesures plus strictes. L’Union européenne, par exemple, prévoit d’intégrer des règles spécifiques sur l’usage de l’IA dans l’éducation dans son Acte pour l’intelligence artificielle. Ce cadre vise à préserver l’intégrité académique tout en encourageant l’innovation.

En parallèle, les établissements scolaires et universitaires doivent adapter leurs programmes. Il devient crucial d’intégrer des cours sur l’usage éthique de l’IA et d’apprendre aux étudiants à différencier assistance technologique et dépendance cognitive.

L’intelligence artificielle est là pour rester. Pourtant, si elle devient une béquille intellectuelle plutôt qu’un outil d’apprentissage, elle risque de fragiliser la pensée critique des nouvelles générations. L’enjeu est clair : apprendre à maîtriser ces technologies plutôt que d’en devenir dépendant.

