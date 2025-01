Un ado sur quatre fait appel à ChatGPT pour briller à l’école

De plus en plus d’adolescents utilisent ChatGPT pour leurs devoirs, ce qui reflète l’essor de l’IA dans les écoles. Une étude récente révèle cette évolution et relance les discussions sur ses avantages et ses limites dans l’éducation.

Selon une étude du Pew Research Center, 26 % des adolescents âgés de 13 à 17 ans utilisent désormais ChatGPT pour leurs devoirs. Ce chiffre a doublé en un an et atteignait 13 % en 2023. Cette croissance rapide souligne l’intégration des technologies d’IA dans la vie scolaire.

Les adolescents utilisent principalement ChatGPT pour explorer de nouveaux sujets ou résoudre des problèmes spécifiques. Une majorité (54 %) considère que cet outil est légitime pour effectuer des recherches, mais seulement 18 % l’approuvent pour rédiger des essais.

Une transformation des pratiques éducatives

L’arrivée de ChatGPT en classe a bouleversé les pratiques traditionnelles. Initialement, certains districts scolaires ont interdit l’utilisation de l’IA par crainte d’abus. Cependant, ces restrictions ont été assouplies dans plusieurs régions. Le district scolaire unifié de Los Angeles, par exemple, a développé son propre outil basé sur l’IA, appelé Ed, pour répondre aux besoins éducatifs spécifiques.

Malgré cela, les inquiétudes persistent concernant la régulation et la supervision de l’utilisation de l’IA dans l’éducation. Il existe peu de directives claires au niveau de l’État pour encadrer ces outils, ce qui oblige les enseignants et les institutions à gérer seuls ce nouvel écosystème technologique.

Les défis éthiques et pédagogiques

L’IA, bien qu’utile pour améliorer l’efficacité dans l’éducation, soulève des préoccupations sur la qualité de l’apprentissage. Des enseignants ont constaté que l’utilisation de ChatGPT pouvait conduire à des notes qui ne reflètent pas réellement le niveau des élèves. Ce problème met en lumière la nécessité d’un encadrement strict pour éviter des écarts éducatifs.

Khari Johnson, spécialiste des questions technologiques, souligne l’importance d’une régulation renforcée. Pour lui, les modèles d’IA susceptibles d’avoir un impact sur l’éducation nécessitent une surveillance accrue pour éviter des conséquences négatives.

L’adoption de ChatGPT dans les écoles illustre le potentiel transformateur de l’IA. Cependant, elle souligne également la nécessité de trouver un équilibre entre innovation et régulation. Si l’outil peut enrichir l’apprentissage, il reste essentiel de veiller à ce que son utilisation reste éthique et pédagogique. Les éducateurs et décideurs doivent travailler ensemble pour définir des règles claires et adaptées à cette révolution technologique.

