Elle a vendu son chatbot IA tout pourri aux écoles : 40 ans de prison encourus

Joanna Smith-Griffin, fondatrice d’une start-up éducative, promettait des solutions révolutionnaires avec un chatbot IA éducatif . Derrière ce discours, une fraude massive a trompé les investisseurs et les écoles. Explications.

Cette entrepreneure ambitieuse a fondé sa société AllHere en 2016 pour révolutionner l’éducation avec l’IA. Selon les enquêteurs, elle a gonflé artificiellement ses revenus et ses contrats pour attirer des investisseurs. Aujourd’hui, sa société est en faillite, et elle-même est sous le coup de lourdes accusations.

Aujourd’hui, certains osent s’attaquer aux écoles pour arriver à ses fins

AllHere avait pour objectif de combattre l’absentéisme scolaire avec des outils numériques. Son produit phare, « Ed », un chatbot boosté à l’IA, promettait des plans d’apprentissage personnalisés.

En apparence, tout était idéal : des écoles comme celles de New York et Atlanta utilisaient cette technologie révolutionnaire. Mais ce tableau brillant cachait une autre réalité.

Selon les procureurs, seulement deux districts scolaires, à Boston et dans le comté de Prince George, avaient signé un contrat avec AllHere. Joanna Smith-Griffin avait pourtant assuré que huit systèmes scolaires, dont certains des plus grands du pays, étaient ses partenaires.

Je suppose que ce sont ces mensonges qui lui ont permis de lever près de 10 millions de dollars auprès d’investisseurs crédules. Avec cet argent, Smith-Griffin n’a pas seulement développé son entreprise.

Une partie a servi à des dépenses personnelles, notamment pour acheter une maison et organiser un mariage luxueux. Pendant ce temps, l’entreprise s’enlisait, incapable de générer des revenus suffisants.

En 2021, malgré ses pratiques douteuses, elle a été reconnue comme une figure montante dans le monde de l’éducation par le magazine Forbes. Cette reconnaissance a probablement renforcé sa crédibilité auprès des investisseurs qu’elle trompait.

Au fait, l’acte d’accusation révèle une fraude sophistiquée. Apparemment, Joanna Smith-Griffin n’a pas seulement menti sur ses revenus. Elle a créé une fausse adresse e-mail pour se faire passer pour une conseillère financière d’AllHere.

Avec cette identité fictive, elle a fabriqué de faux documents pour rassurer des investisseurs de plus en plus méfiants. Ses pratiques frauduleuses ont été découvertes en juin 2024 par deux investisseurs majeurs et le comptable de l’entreprise.

Cette découverte a déclenché une série d’événements menant à son arrestation. Le conseil d’administration l’a licenciée, et le FBI a lancé une enquête approfondie.

Il faut aussi savoir qu’AllHere a signé un contrat avec le district scolaire de Los Angeles pour développer davantage « Ed ». Cependant, cette collaboration n’a pas suffi à sauver l’entreprise, qui a rapidement sombré dans la faillite.

Tous les employés ont été licenciés et le rêve d’améliorer l’éducation grâce à l’IA s’est transformé en cauchemar.

Le FBI, qui mène l’enquête, a condamné les actes égoïstes de Smith-Griffin. « Elle a détourné des fonds destinés à l’amélioration des écoles pour ses propres dépenses personnelles« , a déclaré James E. Dennehy, l’un des enquêteurs principaux.

Personnellement, je crois que les entreprises veulent tellement avoir leur place sur le marché qu’elles arrivent à faire des choses insensées. Certains entraînent leur IA avec nos données personnelles sans autorisation, d’autres font des promesses qu’elles ne peuvent pas tenir comme il se doit.

Cela dit, le but de cette femme n’est pas uniquement de commercialiser son chatbot IA. Elle a triché pour duper les investisseurs et ensuite utiliser les fonds à ses fins personnelles.

Et vous, que pensez-vous de cette affaire ? Partagez votre avis en commentaire !

