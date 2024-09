Entraînement IA : pourquoi X n’exploitera plus vos données en tant qu’Européen ?

Accusé d'exploiter les données personnelles des ses utilisateurs européens pour former son IA, X, la plateforme d'Elon Musk a enfin cédé !

X, anciennement Twitter, a promis de ne plus utiliser les données personnelles de ses utilisateurs européens pour entraîner son IA. Pourquoi maintenant ? Apparemment, 8 pays européens ont porté plainte contre ce réseau social d'Elon Musk. La décision a été prise depuis début Août. Cette dernière a été confirmée par la Commission irlandaise pour la Protection des Données (DPC) le 4 septembre.

X utilisait nos données pour former son IA ?

Saviez-vous que depuis le 7 mai jusqu'au 1er août 2024, X exploitait les données personnelles de ses utilisateurs européens ? Et ce dans l'unique but de former son IA, Grok. Selon un décompte de l'association autrichienne Noyb, cette pratique « illégale » avait suscité des plaintes dans huit pays européens. Rien d'étonnant !

Heureusement, la Commission irlandaise pour la Protection des Données (DPC) a agi pour le compte de l'Union Européenne. Une procédure judiciaire contre la plateforme dirigée par Elon Musk a été ouverte. Et grâce à cela, X s'est engagée à respecter les normes.

Un engagement permanent

La DPC, représentant l'Union européenne, a annoncé le retrait de la procédure en justice contre X devant la Haute Cour irlandaise. Cette décision a été prise après que la plateforme a accepté de respecter les conditions établies, début août, concernant Grok. Graham Doyle, responsable de la communication de la DPC, a précisé à l'AFP que cet engagement est désormais « permanent ».

Puisque la procédure judiciaire contre X a été retirée, la plateforme va alors pouvoir poursuivre l'entraînement de Grok. Mais cette fois, l'équipe est obligée de s'y prendre différemment.

Des questions non résolues

La DPC a sollicité l'avis du Comité européen de la protection des données pour clarifier certains points sur l'utilisation des données dans le développement d'une IA. Cette demande vise à établir des lignes directrices claires pour l'avenir, afin de garantir le respect des normes. Pour le moment, aucune règle n'a été précisée concernant ces pratiques pour l'entraînement d'IA.

