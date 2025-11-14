Vous ne croirez pas ces nouvelles fonctions IA sur Google Photos !

Grâce à Nano Banana, Google Photos déploie six nouvelles fonctions IA. Avec elles, on peut éditer, transformer et explorer vos photos comme jamais auparavant.

Vous êtes déjà un utilisateur chevronné ? Ou alors, êtes-vous simplement curieux ? Dans les deux cas, ces nouvelles fonctions IA sur Google Photos vont vous plaire. Ces outils vont complètement changer la manière dont vous interagissez avec vos souvenirs. Voici tout ce que vous devez sur ces nouveautés.

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Explorez vos photos plus en profondeur avec le bouton “Ask”

Google Photos s’équipe désormais du nouveau bouton “Ask”. Il vous aide à interagir directement avec une image. En tapant sur ce bouton, vous pouvez découvrir des moments liés ou obtenir des informations sur le contenu. Vous pouvez également demander des retouches instantanées.

Ask est ainsi une des nouvelles fonctions IA à essayer sans tarder sur Google Photos. Elle transforme chaque image en un point de départ pour des interactions créatives et informatives. Elle vous donne alors un contrôle total sur vos souvenirs grâce à l’IA.

Éditez vos photos par la voix ou le texte sur iOS

La magie ne s’arrête pas là. Google Photos étend maintenant l’édition conversationnelle aux utilisateurs iOS aux États-Unis. Vous n’avez donc plus besoin de jongler avec les outils de retouche. Décrivez vos modifications à voix haute ou par texte, et regardez l’intelligence artificielle transformer vos images selon vos souhaits. Avec le nouvel éditeur repensé, l’application propose également des suggestions en un clic et des gestes intuitifs.

Des fonctions IA sur Google Photos pour changer les images

Le modèle Nano Banana s’invite dans l’éditeur pour permettre des transformations spectaculaires. Vous pouvez demander à Photos de transformer un portrait en peinture Renaissance. Ou alors, de styliser une image comme une mosaïque colorée. Vous pouvez également créer une illustration digne d’un livre pour enfants.

Cette fonctionnalité rend vos photos plus créatives. Cette nouvelle fonction IA sur Google Photos les rend également uniques. Alors, n’hésitez plus et laissez l’IA interpréter vos idées avec un rendu bluffant.

Personnalisez vos photos en demandant simplement

Voici une des innovations les plus marquantes. Vous avez maintenant la possibilité de réaliser des retouches personnalisées avec des instructions simples. Fini les curseurs et les menus complexes. Corrigez un sourire manqué, ouvrez les yeux d’un ami ou retirez des lunettes sur un visage en tapant vos demandes.

Vous pourriez par exemple écrire “Retire les lunettes de Riley, ouvre mes yeux, fais sourire Engel”. Cela génère des modifications précises et personnalisées. Pour cela, l’outil se sert des images de vos groupes de visages privés. Cette fonction IA de Google Photos transforme ainsi la retouche photo en un processus instantané et intuitif.

Créez facilement avec des modèles IA

Si inventer votre prompt vous semble compliqué, Google Photos propose désormais des modèles prêts à l’emploi. Cette fonctionnalité est disponible dans l’onglet “Créer” sur Android aux États-Unis et en Inde. Elle propose des options comme “mets-moi dans une séance photo haute couture” ou “crée un portrait professionnel”.

Mais ce n’est pas tout ! Les modèles personnalisés analysent également votre bibliothèque. Ils peuvent alors suggérer des créations adaptées à vos hobbies et intérêts. Ceci rend l’expérience ultra-personnalisée et immédiate.

Ask Photos, la fonction IA pour la recherche d’image

D’après le blog Google, la société élargit aussi sa fonction Ask Photos à plus de 100 pays et 17 langues. Ce moteur de recherche en langage naturel vous aide à retrouver facilement une photo précise. Elle sert tout aussi bien à retracer des informations spécifiques dans votre galerie

Tout ce que vous devez faire, c’est poser une question simple à Ask Photos. Dites par exemple “Montre-moi mes photos du Japon”, et l’application mettra en avant les images les plus pertinentes. La recherche dans vos souvenirs devient ainsi rapide et intuitive.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.