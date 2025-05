Google Photos fête ses 10 ans… et lance une IA pour retoucher vos photos

Google Photos célèbre une décennie de souvenirs et s’offre une mise à jour incluant des outils d’IA avancés pour l’occasion. À ces nouveautés s’ajoute aussi une fonction QR code pour simplifier le partage de contenu.

Lancée en 2015, l’application compte aujourd’hui 1,5 milliard d’utilisateurs mensuels et héberge 9 trillions de contenus. Chaque mois, 370 millions de recherches et 210 millions d’éditions témoignent de l’engagement des utilisateurs. Et ces nouvelles fonctionnalités, annoncées le 28 mai 2025, vont encore renforcer sa position de leader dans la gestion des photos et vidéos.

Google Photos booste l’édition avec l’IA

Le nouvel éditeur de Google Photos à l’IA sera disponible sur Android dès juin 2025. Ces fonctionnalités arriveront plus tard sur iOS dans le courant de l’année.

Ces outils avancés permettent une retouche rapide et simplifiée. Reimagine qui modifie ou ajoute des éléments dans une image et Auto Frame, recadrage automatique intelligent, viendront enrichir l’édition.

Ces outils s’intègrent d’abord au Magic Editor, jusqu’ici exclusif à la série Pixel 9, mais désormais étendu à un large éventail d’appareils Android. L’IA propose également des ajustements personnalisés. Vous pouvez appliquer plusieurs effets en un clic ou cibler des zones spécifiques pour une édition plus fine.

Les fonctions classiques — réglages de la luminosité, du contraste ou de la saturation — restent accessibles. Ces indispensables garantissent une expérience fluide tant pour les utilisateurs occasionnels que pour les passionnés de photographie mobile.

Partage simplifié et souvenirs mieux organisés

Jusqu’à présent limité au partage via liens URL et contacts, Google Photos intègre désormais des codes QR. Un ajout qui facilite l’échange direct de photos ou d’albums par simple scan.

En outre, l’organisation des fichiers de Google Photos s’affine aussi grâce à l’IA. L’interface devient plus intuitive, le montage se fait automatiquement.

La recherche avancée retrouve rapidement une image précise. Tandis que les souvenirs générés automatiquement, tels des récapitulatifs mensuels, renforcent la dimension émotionnelle de l’expérience utilisateur.

La fonction « Lieux » affiche les photos sur une carte interactive, idéale pour revivre ses voyages et explorer ses souvenirs géolocalisés. Tandis que la gestion des souvenirs gagne en précision grâce à l’exclusion de dates ou de personnes spécifiques.

Les utilisateurs peuvent personnaliser leur grille pour masquer captures d’écran et doublons. L’IA de Google Photos supprime automatiquement les fichiers déjà sauvegardés, tout en garantissant leur accès en ligne.

