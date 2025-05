Android : ce malware bancaire brésilien va vous faire danser la samba

Un malware bancaire brésilien danse dans l’ombre de votre Android. Je vous présente GhostSpy, une nouvelle version de virus, discret, mais redoutable. Il orchestre une prise de contrôle complète de votre smartphone, tout en pillant vos données les plus sensibles. Voici comment il opère, et pourquoi il faut le prendre très au sérieux.

Les chercheurs en cybersécurité de Cyfirma viennent de découvrir une nouvelle variante du virus GhostSpy, taillée sur mesure pour Android. D’origine brésilienne, ce malware va récupérer vos données personnelles, y compris vos informations bancaires. Grâce à des techniques d’évasion rusées et une automatisation des autorisations système, GhostSpy se glisse dans les moindres recoins de votre téléphone, sans éveiller le moindre soupçon.

Voilà que GhostSpy revient en force avec une version revisitée, plus sournoise que jamais. Développée au Brésil, cette variante s’infiltre dans votre smartphone et le transforme en véritable espion personnel.

Ce malware brésilien arrive discret, masqué derrière un dropper. Il s’agit d’un petit programme « gentil » en apparence, qui ne fait que déposer le vrai virus. C’est donc lui qui fait le sale boulot en contournant les protections d’Android. Il se fait passer pour une mise à jour système ou une application utile. Une fois le dropper en place, le véritable GhostSpy se met en place, et là, le drame commence.

Ainsi, le logiciel GhostSpy s’octroie automatiquement toutes les autorisations sensibles (accès aux fichiers, micro, caméra, SMS, géolocalisation…). Et une fois ces autorisations en poche, il fouille tout.

A high-risk #Android #malware is posing a threat by targeting banking apps, bypassing screenshot protections through UI reconstruction to steal sensitive financial data. It records live screen activity, captures video, and audio in real time. #CYFIRMAhttps://t.co/AvPCzOJRCk