L’extrême gauche déchaîne sa haine : le site Frontières pris d’assaut par les hackers

Le média indépendant Frontière est actuellement la cible d’importantes attaques informatiques depuis plusieurs jours. Son fondateur affirme qu’il s’agit d’une atteinte grave à la liberté de la presse. D’ailleurs, il pointe la responsabilité de groupes liés à l’extrême gauche dans sa vidéo.

Depuis la nuit de vendredi à samedi, le site internet du magazine Frontière subit des attaques informatiques de grande ampleur. D’après son fondateur, dans une vidéo qui est devenue virale depuis sa diffusion, plus de 11 millions de requêtes ont été dirigées vers leurs serveurs en quelques heures. Ils pensent que c’est une attaque par déni de service (DDoS) soigneusement coordonnée.

« Ce ne sont pas deux petits gars qui sont en face, ce sont de vrais moyens qui sont mobilisés », alerte le responsable du média dans une vidéo diffusée ce mercredi. Selon lui, l’objectif est clair : rendre le site inaccessible, perturber les abonnements, bloquer les dons, et faire taire une voix journalistique qui dérange.

Dans sa vidéo, le fondateur de ce média n’a pas hésité à établir un lien direct entre ces cyberattaques et les tensions politiques récentes.

Il accuse des militants ou alliés de l’extrême gauche d’en être à l’origine. D’ailleurs, ce n’est pas la première fois qu’on s’en prend à eux récemment.

« La semaine dernière, certains députés de l’extrême ont voulu dégager les journalistes de Frontière de l’Assemblée Nationale. Étant donné que ça n’a pas marché d’interdire notre magazine, maintenant ce sont des alliés objectifs et des hackers qui se disent « On mobilise des moyens » », affirme-t-il.

En effet, pour eux, c’est vraiment important, car les données évoquées sont impressionnantes. En effet, plus de 100 000 faux comptes auraient été créés sur leur site pour saturer la base de données.

Par ailleurs, des attaques qui viennent de nombreux pays à la fois ont été observées. Il y a eu aussi une tentative d’intrusion dans le back-office du site ainsi que dans l’application mobile. « Ce sont des groupes très organisés, avec des moyens importants », alerte-t-il.

Les autorités déjà alertées… mais silence radio !

Dès qu’ils ont compris samedi dernier qu’il s’agit d’une cyberattaque, les responsables de Frontière ont déposé une plainte dès lundi.

Malgré la sollicitation des autorités spécialisées, Frontière déplore l’inaction des services de l’État.

« Je suis un peu sidéré aussi que les services de l’État ne se mobilisent pas à un moment on est sur un braquage en direct depuis plusieurs jours et il ne se passe absolument rien. Je ne comprends pas dans quel pays on est aujourd’hui avec une extrême gauche qui est alliée avec des voyous et ça, c’est la réalité de ce qui se passe », déclare le responsable.

Des hackers d'extrême gauche attaquent notre site depuis plusieurs jours, avec des millions de requêtes et plus de 100 000 faux comptes pour nous crasher ! Après avoir voulu nous interdire, l'extrême gauche est l'alliée objective de voyous ! J'ai porté plainte !

Dans sa vidéo, il appelle à un sursaut des pouvoirs publics face à cette atteinte à la liberté de la presse. Dans ce contexte, le média appelle ses lecteurs à rester mobilisés.

Un lien provisoire a été mis en ligne pour les dons, et il encourage les internautes à s’abonner s’ils y arrivent malgré les interruptions de service.

Le fondateur de Frontière déclare que leur équipe de développeurs extérieurs est déjà sur le coup. En plus, ils travaillaient avec une équipe de sécurité informatique. Donc, il ne reste plus qu’à attendre qu’ils parviennent à bloquer les attaques.

