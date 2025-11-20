La panne Cloudflare a mis ChatGPT KO, comment l’avez-vous vécu ?

La panne Cloudflare qui a touché ChatGPT et d’autres sites rappelle à quel point certaines infrastructures restent centrales. Elles sont invisibles, mais essentielles. Pour les internautes, elle fut une démonstration brutale de notre dépendance à quelques géants du web.

Mardi 18 novembre 2025, Internet a connu un chaos inédit pendant trois heures. Après la panne chez AWS du mois dernier, une panne Cloudflare a paralysé des millions de sites, dont ChatGPT. Des plateformes populaires comme X ou Doctissimo ont aussi affiché des pages d’erreur ou ont été totalement inaccessibles. Que s’est-il passé ?

Qu’est-ce qui a provoqué cette panne Cloudflare ?

Contrairement à certaines rumeurs initiales, aucune attaque informatique n’est à l’origine du dysfonctionnement. Cloudflare explique que le problème vient d’un fichier de configuration que son système de gestion des bots utilise. Ce fichier a doublé de taille après un changement de permissions sur une base de données. Cela a ensuite provoqué un crash des logiciels qui distribuent le trafic.

C’est donc ainsi que l’incident s’est produit. Les services Cloudflare ne pouvaient plus acheminer correctement les requêtes vers de nombreux sites. L’erreur a affecté à la fois le réseau principal, les services Workers KV et le système d’accès sécurisé Access.

Les utilisateurs ont rencontré des erreurs HTTP 5xx ainsi qu’une latence massive sur de nombreux sites. Parmi eux, on compte ChatGPT de OpenaAI, ce qui a grandement frustré les internautes. Au cours de cette panne de ChatGPT, canva, Spotifyn etc., même la page de statut de Cloudflare était indisponible. Et pourtant, elle est normalement indépendante.

Les tableaux de bord et les services internes comme Turnstile ou Workers KV ont été partiellement hors ligne. Certaines plateformes ont donc subi des interruptions complètes, d’autres des ralentissements sévères. Une large part d’Internet a d’ailleurs ressenti cette panne. Elle a touché autant des sites grand public que des services professionnels.

La résolution a nécessité plusieurs étapes. L’entreprise a d’abord stoppé la propagation du fichier de configuration défectueux. Elle l’a ensuite remplacé par une version saine. Puis, elle a progressivement redémarré les services critiques pour absorber le retour massif du trafic.

À 14h30 UTC, Cloudflare avait corrigé le problème principal. Cela dit, des vérifications supplémentaires ont duré jusqu’à 17h06 pour assurer le retour complet à la normale. La société a en outre précisé que certaines erreurs résiduelles pourraient suivre pendant quelques heures. Celles-ci sont liées à l’augmentation soudaine du trafic après la panne Cloudflare qui a impacté ChatGPT et d’autres plateformes.

Cet incident est un signal d’alerte pour Internet

Cet incident montre à quel point l’écosystème web est fragile. Il souligne tout aussi bien notre dépendance à un petit nombre de fournisseurs d’infrastructure. Professeur Alan Woodward rappelle que la plateforme Cloudflare agit comme un « gardien » du trafic. Il protège ainsi contre les attaques DDoS. Quand une telle société tombe, l’effet domino se fait sentir instantanément sur des millions de sites.

La panne Cloudfare qui a mis ChatGPT hors-service nous dévoile bien plus que cela, cependant. Elle met aussi en lumière la complexité technique des systèmes modernes. Mais aussi, la difficulté à isoler rapidement la cause dans des architectures distribuées.

Quelles leçons tirer de la panne Cloudflare qui a touché ChatGPT ?

Selon les informations relayées par BFMTV, Cloudflare a annoncé qu’une enquête complète post-incident. Celle-ci détaillera les causes ainsi que les mesures préventives. L’entreprise prévoit de renforcer la gestion des fichiers de configuration. Elle envisage également d’améliorer les mécanismes de sécurité et de multiplier les solutions de contournement globales.

De leur côté, les utilisateurs et les entreprises peuvent en tirer une leçon claire. La résilience numérique dépend autant des infrastructures que de la diversification des services. La panne Cloudflare restera un rappel concret des enjeux critiques derrière les services que nous tenons pour acquis.

