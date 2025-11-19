Générateur de prompt pour ChatGPT : quels sont les meilleurs ?

Les chatbots sont de véritables boîtes à outils, mais leur intelligence dépend beaucoup de ce que vous leur demandez. Pour transformer une requête basique en une mine d’or d’informations pertinentes, il vous faut le bon outil. C’est là qu’interviennent les générateurs de prompts, les « cheat codes » de la conversation avec ChatGPT.

Les grands modèles de langage, comme ChatGPT et Google Gemini, sont des super moteurs de recherche qui analysent des tonnes de données pour identifier des schémas et vous donner des réponses. L’astuce, c’est que si vous leur balancez une question trop vague, la réponse le sera tout autant. C’est pourquoi les générateurs de prompts sont devenus essentiels. Ces outils prennent une idée simple et la développent en une requête complexe et super détaillée

Qui est le plus efficace pour des requêtes détaillées ?

Après avoir mis à l’épreuve quatre services gratuits et en ligne – Goatimus, Prompt Cowboy, Perfect Prompt Generator et Feedough – pour trois tests distincts, Prompt Cowboy s’est démarqué comme le meilleur générateur de prompts gratuit.

Son point fort est son interface utilisateur. Elle est beaucoup plus intuitive que les autres avec des menus déroulants et des boîtes de dialogue sur la droite pour ajouter des critères précis. Par exemple, pour planifier un voyage, vous pouvez directement renseigner vos dates exactes, votre budget et l’objectif du séjour.

Lors du test de planification de voyage à Las Vegas (pour le salon CES), Prompt Cowboy a généré une nouvelle invite tellement détaillée que ChatGPT est passé en mode agent de voyage expert. Un itinéraire précis, des suggestions d’hôtels et même un conseil de pro pour réserver rapidement…

Le prompt était bien rodé : « Mettez-vous dans la peau d’un expert en organisation de voyages et créez un itinéraire détaillé pour un séjour à Las Vegas… ». Les autres (Goatimus, Feedough) se sont contentés d’ajouter des détails sans guider le bot vers un itinéraire précis.

Prompt Cowboy a aussi cartonné pour le test de création d’un plan marketing complexe pour une librairie fictive (Brandon Books). Sa description détaillée a permis à ChatGPT de décortiquer le plan en différentes phases. Cela inclut la stratégie de contenu social media et la gestion budgétaire. C’est un outil qui vous permet d’obtenir une réponse de pro, prête à être utilisée pour lancer une vraie entreprise.

Perfect Prompt Generator transforme ChatGPT en coach

Si Prompt Cowboy est le champion de la précision, Perfect Prompt Generator (PPG) mérite amplement la deuxième place. Il a une approche plus subtile, mais incroyablement efficace. Il transforme ChatGPT en un véritable expert (coach de carrière, agent de voyages, etc.). Ainsi, il initie une conversation guidée plutôt que de simplement cracher une longue consigne.

PPG a généré un prompt qui demandait à ChatGPT d’incarner un expert en marketing pour élaborer un plan complet. Il englobe l’identification de la clientèle cible, l’image de marque, la tarification, et des prévisions de ventes pour atteindre la rentabilité en cinq ans. Ce niveau de détail a poussé ChatGPT à produire un document impressionnant de six pages. C’est bien plus étoffé que ce qu’offraient Feedough ou Goatimus.

Le test le plus révélateur a été celui de la fusion de deux CV. Les autres se sont contentés de superposer les deux CV. Mais, PPG a demandé à ChatGPT d’agir comme un coach de carrière expert pour fournir un guide détaillé sur la façon de fusionner efficacement deux CV en un seul. Il a mis l’accent sur la clarté et l’adaptation à un poste spécifique. Le processus est plus long, certes, mais le CV final est bien mieux combiné et cohérent.

Si vous cherchez donc à développer une idée simple et à obtenir des résultats précis et structurés, foncez sur Prompt Cowboy. Si vous avez besoin que ChatGPT adopte un rôle d’expert pour vous accompagner dans une tâche complexe, Perfect Prompt Generator est votre allié. Quant à Feedough et Goatimus, ils font le boulot en structurant l’idée de départ. Mais sans la touche d’ingéniosité des deux leaders.

