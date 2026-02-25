DHS signe un contrat avec Palantir pour l’IA et l’analyse de données

Le département américain de la Sécurité intérieure (DHS) veut étendre l’usage de l’IA et des plateformes d’analyse de données à toutes ses agences. Alors, il a signé un accord de cinq ans avec Palantir Technologies. La valeur pourrait atteindre 1 milliard de dollars.

Cet accord-cadre simplifie considérablement les achats pour le DHS. Chaque agence peut accéder aux solutions Palantir sans lancer d’appels d’offres individuels.

Les prix ainsi que les conditions sont déjà approuvés et appliqués via des bons de commande répartis sur cinq ans. Grâce à cela, les plateformes Gotham et Foundry seront rapidement disponibles.

Pour Palantir, ce contrat confirme son rôle de fournisseur fédéral sur le long terme. Les contrats gouvernementaux représentent aujourd’hui 55 % de son chiffre d’affaires.

Ce nouvel accord pourrait encore augmenter cette part. « Si vous voulez participer au prochain chapitre des activités de Palantir au sein du DHS, contactez-nous », a déclaré un cadre de l’entreprise.

Enfin, ce partenariat poursuit l’implication de Palantir dans les systèmes d’immigration et de contrôle des frontières. C’est un domaine déjà très surveillé par le public et les décideurs politiques.

A quoi serviront les plateformes de Palantir ?

Les plateformes de Palantir vont soutenir de nombreuses fonctions. Elles aideront à gérer les enquêtes, identifier les menaces, coordonner la logistique et planifier les interventions d’urgence.

Les outils d’apprentissage automatique et d’analyse intégrée, eux, pourront traiter des données provenant de bases biométriques, des dossiers financiers ou encore de bases d’application de la loi, de dossiers financiers ou d’historiques de voyage.

Cela permet de générer des évaluations de risques, des analyses de liens et des tableaux de bord opérationnels. L’idée est de rationaliser les décisions, unifier des données autrefois fragmentées et améliorer la connaissance de la situation sur plusieurs missions du DHS.

Le département utilise déjà l’IA dans des centaines d’applications, de la détection des fraudes au traitement des documents et à la détection d’anomalies. Ce nouvel accord renforce ces capacités et standardise l’utilisation de Gotham et Foundry pour réduire les doublons et simplifier les flux de travail.

Gotham permet d’analyser et de visualiser des données structurées et non structurées. Foundry, lui, facilite l’intégration et la modélisation des données. Il permet aussi de créer des applications spécifiques à chaque mission sur une base de données partagée.

L’autre face du contrat du DHS avec Palantir

L’expansion de l’IA et des plateformes d’analyse de données au sein du DHS soulève un débat essentiel : jusqu’où l’utilisation de technologies comme celles de Palantir peut‑elle empiéter sur la vie privée et les libertés individuelles ?

Voyez-vous, d’un côté, ces outils promettent de fluidifier l’analyse de volumes massifs d’informations. Mais de l’autre, ils manipulent des données extrêmement sensibles. Biométrie, historiques de voyage ou encore données financières, comme cité ci-dessous.

Or, The Guardian estime que ces systèmes permettent un niveau de surveillance jusque‑là inimaginable. Ils intègrent et croisent des informations à grande échelle sans transparence suffisante sur leur usage ou leurs limites légales.

Des organisations comme Amnesty International ont également souligné que des systèmes automatisés peuvent surveiller en continu des populations ciblées. Notamment des migrants et des militants, en croisant données publiques, réseaux sociaux et bases gouvernementales.

Les systèmes de Palantir ne font pas exception. Ces outils dopés à l’IA peuvent transformer des profils numériques en outils de suivi quasi permanent. Ce qui pose des questions majeures sur le respect de la vie privée et la possibilité de discrimination arbitraire.

D’ailleurs, il faut noter que des pays comme la Suisse ont renoncé à des contrats avec Palantir. Ce, justement pour éviter des risques de sécurité, d’accès non contrôlé aux données sensibles et de dépendance à une technologie étrangère.

Au fond donc, des cadres éthiques robustes, transparents et sous contrôle démocratique sont indispensables. Sans quoi, l’intégration de ces technologies dans une agence comme le DHS pourrait amplifier des biais existants, réduire la responsabilité humaine et ouvrir la porte à une surveillance invasive.

