PSG-Monaco dispo gratuit : les astuces que Canal+ ne vous dira jamais

Ce mercredi 25 février 2026, les regards se tournent vers la Ligue des champions. Au programme, le barrage retour entre le Paris Saint-Germain et l’AS Monaco.

À l’aller, le club parisien s’est imposé 3-2 et a pris une avance sur l’AS Monaco. Un petit but d’écart donc, quoique suffisant pour installer une vraie tension avant le match retour.

Le coup d’envoi sera donné à 21 heures au Parc des Princes. Au bout des quatre-vingt-dix minutes, il n’en restera qu’un.

Que le meilleur gagne !

Si vous voulez tout savoir, le match aller avait mal commencé pour le PSG. En vingt minutes, Monaco menait déjà 2-0. Paris semblait débordé et bousculé. Les Monégasques affichaient une efficacité redoutable.

Même un penalty manqué par Vitinha est venu noircir le tableau côté parisien. La sortie sur blessure d’Ousmane Dembélé à la 27e minute n’a rien arrangé. Le lauréat du Ballon d’Or quittait la pelouse, laissant planer un sérieux doute.

Et puis, tout a basculé. Désiré Doué, entré à la place de Dembélé, a immédiatement changé l’atmosphère du match. Deux minutes après son apparition, il réduisait l’écart. À la 41e minute, il participait aussi à l’action qui permettait à Achraf Hakimi d’égaliser.

Puis en seconde période, Monaco s’est retrouvé à dix. Le PSG en a profité. Troisième but, doublé pour Doué, et un rôle de véritable dynamiteur. Le jeune Français a transformé la rencontre.

Ce soir donc, Monaco se présentera avec un retard d’un but. Mais les hommes en rouge et blanc arrivent en confiance. Ils viennent d’ailleurs de s’imposer 3-2 sur la pelouse du RC Lens, au stade Bollaert. Paris, quant à elle, enchaîne les bonnes performances.

Côté compositions probables, le PSG devrait s’appuyer sur Safonov dans les buts. Hakimi, Marquinhos, Pacho et Mendes seront en défense. Au milieu, Zaïre-Emery, Vitinha et Neves sont attendus, derrière un trio offensif composé de Kvaratskhelia, Doué et Barcola.

Monaco pourrait répondre avec Köhn, Kehrer, Zakaria et Faes en défense, Vanderson, Camara, Teze et Caio Henrique dans l’entrejeu, puis Akliouche, Balogun et Adingra, voire Fati, en attaque. Le duel s’annonce donc tendu et spectaculaire.

Où suivre PSG vs Monaco ?

La rencontre sera diffusée en exclusivité et en intégralité sur Canal+. Les abonnés pourront aussi la suivre en streaming via l’application myCanal. Ce, que ce soit sur ordinateur, smartphone, tablette, console ou encore télévision connectée.

Certaines chaînes étrangères diffusent également le duel entre le PSG et l’AS Monaco sans abonnement local. La chaîne roumaine Digi Sport, via Digi Sport 2, a par exemple bien inscrit le match à son programme ce soir à 21 heures. Ce, avec un accès en streaming sur son site officiel.

La chaîne irlandaise Virgin Media Two devrait également diffuser le match en direct gratuit en Irlande. A cela s’ajoute la possibilité de streaming via Virgin Media Play sans abonnement.

Il faut toutefois noter que ces plateformes appliquent un géo-blocage. Depuis la France ou un autre pays non couvert par leurs droits TV, l’accès au direct est restreint.

Alors, pour profiter du match, l’usage d’un VPN comme NordVPN est exigé. Cela permet de simuler une connexion depuis le territoire concerné. Par exemple, depuis la Roumanie pour Digi Sport.

Une fois connecté au bon serveur, le streaming démarre normalement, sans inscription supplémentaire. Attention toutefois à bien respecter les conditions d’utilisation des plateformes concernées.

La prudence reste toutefois de mise

A force de chercher où suivre PSG-Monaco gratuitement, vous risquez de tomber sur des plateformes ne détenant pas de droit. Ces sites de streaming illégaux sont souvent relayés sur des forums ou via les réseaux sociaux.

Et doutez-vous que le problème ne se limite pas à une simple question de légalité. Certes, les principales sanctions visent ces diffuseurs pirates. Cependant, nous les internautes ne sommes pas non plus hors de portée.

L’ARCOM a déjà rappelé que la consommation répétée de contenus illégaux peut exposer à des avertissements. Voire à des poursuites dans certains cas.

Le régulateur alerte aussi sur ces soi-disant sites de streaming. Car en plus d’être illégaux, ils sont parfois truffés de pièges. Fenêtres pop-up, faux boutons de lecture et redirections vers des pages malveillantes.

Certains liens peuvent déclencher des téléchargements invisibles ou inciter à saisir des données personnelles. Vous pensez regarder un match, et pourtant, vous exposez votre appareil à des logiciels espions ou à des tentatives d’hameçonnage.

Il faut aussi se méfier des fausses promesses. Certains sites imitent l’apparence de chaînes officielles pour semer la confusion. Logos copiés, chartes graphiques ressemblantes, comptes à rebours avant le coup d’envoi… Tout est fait pour rassurer. Alors, prudence…

