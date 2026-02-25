Le Xiaomi Redmi 15C, un smartphone à l’autonomie monstre voit son prix dégringoler à 169 € 

Envie d’un smartphone qui ne vous lâche jamais ? Avec sa batterie XXL et l’interface fluide HyperOS, le Redmi 15C 5G est le compagnon idéal du quotidien. Bonne nouvelle : la version XL de 256 Go est actuellement bradée à 169 € au lieu de 213 €, une aubaine pour stocker toutes vos photos sans vous ruiner.

Le Xiaomi Redmi 15C 5G prouve qu’on peut être performant sans être coûteux. Alliant un affichage XXL de 6,9 pouces à une batterie increvable, il s’impose comme le compagnon idéal du quotidien. Bonne nouvelle pour votre portefeuille : la version haut de gamme de 256 Go bénéficie d’une réduction exceptionnelle chez E.Leclerc, le rendant plus accessible que jamais.

Un géant de l’autonomie taillé pour le divertissement

Le Xiaomi Redmi 15C 5G n’est pas là pour faire de la figuration. Avec son immense écran de 6,9 pouces, il transforme vos trajets en véritable séance de cinéma nomade.

La navigation est d’une fluidité exemplaire grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Et les pages web défilent sous vos doigts sans la moindre saccade. C’est le compagnon parfait pour ceux qui dévorent du contenu sur YouTube ou TikTok tout au long de la journée.

Sous le capot, la batterie XXL de 6 000 mAh est la véritable star. Elle encaisse vos sessions de streaming et vos appels prolongés sans sourciller. Ce qui offre jusqu’à deux jours d’usage modéré. Et si vous êtes pressé, la charge rapide 33 W redonne du peps à la cellule en un clin d’œil.

Côté photo, son capteur de 50 Mpx capture des clichés nets et lumineux pour immortaliser vos moments entre amis, tandis que les 256 Go de stockage vous garantissent de ne jamais avoir à trier vos souvenirs par manque de place.

Une réduction impressionnante : le Redmi 15C tombe à 169 €

L’offre est de taille, car le Xiaomi Redmi 15C 5G (version 256 Go) chute à 169 € chez E.Leclerc, alors qu’il est affiché habituellement à 213 € sur le store officiel. Cela représente une remise immédiate de 20 %. À ce tarif, il vient concurrencer des modèles d’entrée de gamme souvent limités à 64 ou 128 Go de stockage. Ce qui offre ici le double de confort pour un prix nettement inférieur à la moyenne du marché.

La fiabilité Xiaomi au service de votre budget

Acheter un Redmi, c’est s’assurer du savoir-faire de Xiaomi, leader mondial du rapport qualité-prix. Ce modèle bénéficie de l’interface HyperOS 2 (sous Android 15), moderne et intuitive. En choisissant E.Leclerc pour cet achat, vous profitez de la garantie constructeur de 2 ans et de la sérénité d’un service après-vente reconnu, avec une livraison rapide à domicile ou en magasin.

Le choix malin pour 2026

Parfait pour les étudiants, les seniors ou tous ceux qui cherchent un téléphone secondaire increvable, le Redmi 15C 5G coche toutes les cases de l’achat rationnel. Attention toutefois, les stocks à ce prix plancher chez E.Leclerc ont tendance à s’évaporer dès que l’alerte est donnée.

