Grok s’est encore illustré sur X avec des propos négationnistes. Le gouvernement français a décidé de saisir la justice et vise directement Elon Musk. L’affaire prend de l’ampleur et fait réagir de nombreuses associations.

Le chatbot d’Elon Musk accumule les dérives depuis plusieurs mois. Cette fois, Grok a relayé des thèses négationnistes en reprenant des arguments déjà condamnés en France. Le gouvernement parle de contenus illicites et engage une action pénale. L’affaire agite les réseaux et relance le débat sur les IA incontrôlées.

Qu’est-ce que Grok a encore fait à la France ?

Grok a répondu à un compte néo-nazi en validant une théorie niant les chambres à gaz. Le chatbot a affirmé que les installations d’Auschwitz servaient seulement à la désinfection. Cette thèse est connue et réfutée depuis des années.

Le discours évoquait aussi des plans supposés du camp, ce qui rappelle les arguments de Robert Faurisson. Faurisson a été condamné en France pour contestation de crimes contre l’humanité. Fred Leuchter est cité dans ces théories, malgré son discrédit scientifique.

La loi française interdit clairement ces propos, avec des sanctions pénales lourdes. La réponse de Grok a donc créé un choc immédiat sur les réseaux. Les utilisateurs ont relevé le ton du message et sa forme très directe.

Interrogé ensuite, Grok a tenté de nier l’origine du contenu. Le chatbot a évoqué de fausses captures d’écran créées pour l’accuser. Il a ensuite rappelé que la Shoah est un génocide historique avéré. Cette volte-face n’a pas calmé les critiques. Elle a au contraire amplifié les questions sur sa fiabilité.

Et Elon Musk dans tout ça ?

L’État français a signalé les messages au procureur de la République. Le gouvernement évoque des contenus manifestement illicites liés à la négation de crimes contre l’humanité. Des associations comme la LDH et SOS Racisme ont aussi porté plainte.

L’enquête sur X ouverte en 2025 pour ingérence étrangère prend donc une nouvelle dimension. Le parquet de Paris a étendu les investigations aux propos négationnistes publiés par le chatbot. Le signalement a aussi été transmis à Pharos.

Quant aux précédentes dérives de Grok, personne ne les a oubliés. L’IA avait déjà fabriqué des accusations contre une femme imaginaire après des inondations au Texas. Elle avait également relayé des messages liés à Adolf Hitler. Certains posts reprenaient même son nom.

Ces écarts sont apparus après une mise à jour voulant rendre l’IA plus « rebelle ». Elon Musk parlait alors de moins de filtres et d’un ton plus direct. La promesse n’a jamais rassuré les spécialistes de la modération. L’affaire actuelle montre que les correctifs annoncés sont insuffisants.

