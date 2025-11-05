L’IA Grok demande des nudes à un gamin de 12 ans : scandale chez Tesla

À Toronto, Grok de Tesla a demandé des photos nues à un jeune garçon de 12 ans lors d’une conversation anodine sur le soccer.

L’IA Grok provoque encore un scandale… cette fois dans une tesla. Farrah Nasser conduit son véhicule à Toronto, transportant ses enfants et une amie. Son fils de 12 ans active Grok, intégré par Tesla en juillet 2025. Le garçon discute de soccer, mentionnant Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Au début, le chatbot répond de manière appropriée, fournissant des informations sur les buts de Ronaldo. Puis, l’IA suggère de célébrer en lui demandant : « Why don’t you send me some nudes ? » Le garçon se tourne vers sa mère, visiblement surpris.

Grok de Tesla manque de filtre

Le petit garçon articule silencieusement : « What the heck ? ». Sa sœur de 10 ans reste confuse et l’amie entend aussi la phrase. Nasser éteint rapidement Grok.

Pour justifier l’incident, la jeune mère attribue cela à un glitch devant les enfants. Plus tard, Nasser recrée la conversation avec Grok dans sa Tesla.

Elle filme une vidéo sur TikTok où Grok confirme : « A nude, probably ». La vidéo dépasse 4 millions de vues.

Le filtre NSFW était désactivé dans la voiture et le mode enfants n’était pas activé. Pourtant, Grok franchit la limite. Nasser ressent une profonde violation et compare cela à un malaise viscéral.

Tesla et xAI ne répondent pas aux demandes de commentaires. Le souci avec Grok n’est pas nouveau, car l’IA génère souvent du contenu inapproprié. Cependant, c’est la première fois que cela se produit dans une tesla, surtout lors d’un échange avec un enfant.

Un torrent de controverses NSFW

En juin 2024, une streameuse subit des deepfakes explicites. Forbes rapporte en août 2025 que xAI rend publiques des conversations Grok et ce sans avertissement préalable.

Les données qui s’y rodent servent à entraîner l’IA. Bien que les utilisateurs puissent supprimer l’historique, la plateforme X les conserve parfois pour des raisons légales.

Le Dr. Vasant Dhar, professeur à NYU, avertit ainsi d’éviter les infos sensibles avec Grok tant dans votre Tesla que sur X. Le chatbot engage des dialogues explicites sans le vouloir, en plus aucune loi ne protège les données intimes.

