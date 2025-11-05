Switch 2 : même Nintendo est choqué du nombre de ventes

La Switch 2, annoncée comme une simple évolution de la console hybride culte, s’est transformée en phénomène mondial. Personne, pas même Nintendo, n’avait anticipé un tel raz de marée. La firme japonaise, souvent prudente dans ses prévisions, se retrouve aujourd’hui dépassée par son propre succès.

Nintendo réaffirme ainsi sa philosophie du jeu vidéo. Dans un marché obsédé par la puissance brute, la Switch 2 prouve qu’un bon design et une optimisation intelligente valent mieux qu’un processeur surdimensionné. Avec plus de 10 millions d’unités écoulées en quelques mois, la machine s’impose comme un cas d’école. Celui d’une réussite née de la cohérence, du fun et d’une communauté fidèle.

La Switch 2 bat tous les records de la marque

Sortie en juin dernier, la Switch 2 est en passe de devenir la console Nintendo la plus rapidement vendue de l’histoire. Dans son dernier rapport trimestriel, la firme de Kyoto annonce avoir déjà écoulé 10,36 millions d’unités au 30 septembre. Et la cadence ne faiblit pas. Nintendo prévoit désormais 19 millions de consoles livrées d’ici mars 2026, contre 15 millions initialement.

Côté jeux, c’est le même enthousiasme. La firme table sur 48 millions de ventes, soit 3 millions de plus que prévu. C’est une claque monumentale pour une machine qu’on disait « trop faible » face à la PS5 et la Xbox Series X.

Switch 2 has sold 10.36 million units worldwide!



Nintendo raised projections from 15 million units of hardware to 19 million. pic.twitter.com/pU5zSiKzub — Stealth (@Stealth40k) November 4, 2025

Malgré sa puissance modeste, la Switch 2 séduit les studios. Grâce au DLSS de Nvidia, la console upscale les jeux en 1080p (voire plus en mode docké), sans exploser les performances. Ainsi, Cyberpunk 2077 et Star Wars Outlaws tournent étonnamment bien. Et c’est la preuve que le fun et la fluidité priment sur la course au réalisme.

Certains studios vont même plus loin. Borderlands 4 a été reporté pour « offrir la meilleure expérience possible », et Elden Ring: Tarnished Edition arrivera en 2026 après des ajustements de performance. Autrement dit, les développeurs repensent leurs jeux pour la Switch 2, et non l’inverse.

Nintendo gagne la bataille du cœur (et du portefeuille)

L’effet Nintendo fonctionne toujours. Mario Kart World, inclus dans un pack à 500 $, s’est déjà vendu à 9,57 millions d’exemplaires. Dont 8,1 millions via ce bundle. De son côté, Donkey Kong Bananza, sorti en juillet, atteint 3,49 millions de ventes. Et le tout récent Pokémon Legends: ZA a 5,8 millions d’exemplaires écoulés dès la première semaine. En incluant les jeux tiers, Nintendo affiche un total de 20,62 millions de ventes de logiciels.

Par ailleurs, les ventes digitales baissent de 2,8 % par rapport à l’an dernier. Les fans semblent préférer les cartouches physiques. C’est aussi la preuve que le plaisir de collectionner reste bien vivant.

Selon Circana, 75 % des ventes de Cyberpunk 2077 sur Switch 2 concernent la version physique. Un score impressionnant pour un jeu initialement boudé à cause de ses performances… et qui renaît ici, grâce à une optimisation aux petits oignons.

Pendant que Xbox augmente ses prix (650 $ pour une Series X) et que Sony suit la même voie (550 $ pour la PS5), Nintendo fait tout l’inverse avec une console moins chère, fun, et surtout unique.

La PS5 avait écoulé 19 millions d’exemplaires lors de sa première année. La Switch 2 semble prête à faire mieux, sans confinement mondial ni pénurie de composants. Et ce, en misant sur des jeux bien pensés plutôt que des graphismes photoréalistes. La guerre des consoles n’est peut-être pas terminée. Mais à ce rythme, Nintendo vient de reprendre le contrôle de la partie.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.