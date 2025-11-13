La personnalisation, le nouveau secret du marketing numérique ?

Les campagnes massives, c’est fini. Aux Philippines, la conférence DigiCon 2025 a rassemblé tout ce que le marketing numérique compte de créatifs et d’innovateurs.

L’événement était organisé par l’Association de marketing numérique des Philippines (DMAP). Miko David, président de la DMAP, y a rappelé que DigiCon a gagné en ampleur, en diversité et en ambition.

Pourtant, malgré cette expansion, la cible des marques rétrécit. Ce qui a mis en lumière une nouvelle tendance. La personnalisation. Parler à chacun comme s’il était unique. Pas à tous.

La personnalisation, voilà le nouveau mot d’ordre en marketing

Alan Fontanilla, président de DigiCon 2025, a ouvert la conférence avec un thème évocateur : « L’ère du “je” : le pouvoir de la personnalisation ». Selon lui, la personnalisation s’invite dans nos vies sans qu’on y pense. Chaque recommandation, chaque publicité, chaque offre est désormais influencée par nos habitudes numériques.

Pour illustrer ses propos, Fontanilla a cité l’exemple d’une société de cartes de crédit qui adapte ses promotions selon le profil de ses clients. Une personne sujette à l’hyperacidité ne recevra pas de bons de réduction pour le café, mais une promotion sur le matcha. Une attention qui fait sourire… et acheter.

Il a également raconté la campagne d’un film indépendant qui a trouvé son public grâce aux applications de rencontre. Les personnages du film eux-mêmes envoyaient des invitations à l’avant-première, comme s’ils cherchaient à séduire les spectateurs. Ce genre d’approche prouve que l’authenticité attire bien plus que la répétition publicitaire.

Ce que DigiCon 2025 met en avant, c’est que le consommateur n’est plus une donnée abstraite. C’est une personne, avec ses goûts, ses besoins, et ses émotions. Et les marques qui l’ont compris gagnent une longueur d’avance sur celles qui se contentent encore d’envoyer des mails impersonnels.

La personnalisation ne repose pas seulement sur des idées créatives. Elle s’appuie aussi sur des outils de plus en plus puissants. Les données, l’intelligence artificielle et les plateformes de ciblage transforment la manière dont les entreprises communiquent.

Selon Fontanilla, la différence ne tient pas à la technologie elle-même, mais à son usage. Ce qui compte, c’est la pertinence du message, le moment où il est envoyé, et le ton employé.

Grâce à ces innovations, les petites structures disposent désormais des mêmes armes que les grands groupes. Une start-up peut aujourd’hui déployer une campagne ciblée avec un budget modeste. Ce, tout en rivalisant d’efficacité avec les géants du secteur.

Cette vision a conquis les participants de DigiCon 2025. Jules Contreras, de la Manila Broadcasting Company, y voit une révolution portée par l’IA. D’après elle, cette technologie va transformer le marketing et la création de contenu numérique.

Carlos Cristobal et Fel Jocson, de l’agence Publicis, partagent le même enthousiasme. Ils estiment que ces nouvelles pratiques sont capables de façonner durablement les tendances du marché.

À force d’apprendre à connaître leurs clients, les marques ne cherchent plus seulement à vendre. Elles construisent une relation, une histoire partagée. Et dans ce nouveau paysage, la personnalisation n’est pas une option : c’est la clé d’un marketing plus humain.

