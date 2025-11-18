Même la Switch 2 succombe au Black Friday : découvrez les meilleures offres sur les consoles, jeux, manettes et accessoires

Le Black Friday 2025 débute en fanfare avec une avalanche de promotions sur les consoles, accessoires et équipements gaming. Nintendo Switch 2, Meta Quest 3S, manettes Xbox, consoles portables, claviers ou encore volants de simracing : nous avons regroupé pour vous les meilleures offres du moment afin de faire de bonnes affaires avant Noël.

L’année 2025 a été particulièrement riche pour le jeu vidéo. En plus de nombreux nouveaux titres, la Nintendo Switch 2 occupe le devant de la scène depuis plusieurs mois. Elle figure d’ailleurs parmi les meilleures offres de ce pré-Black Friday, proposée en pack avec Mario Kart World ou accompagnée d’accessoires supplémentaires. Si vous manquez d’inspiration pour vos cadeaux, voilà une piste toute trouvée…

SteelSeries Apex Pro Mini

Le SteelSeries Apex Pro Mini est un clavier compact qui se révèle particulièrement pratique pour jouer sur PC. Avec son format réduit de 293 x 103 x 40,3 mm et son poids de 610 g, il reste bien stable sur le bureau, même lors de sessions de jeu intenses. Entièrement personnalisable, il offre de nombreuses fonctionnalités pensées pour le gaming, permettant d’améliorer vos performances, notamment en ligne sur des jeux compétitifs.

Les points forts du SteelSeries Apex Pro Mini

Jusqu’à 5 profils personnalisables enregistrés directement dans la mémoire interne



enregistrés directement dans la mémoire interne Format compact 60 % , sans pavé numérique



, sans pavé numérique Touches 2-en-1 pour plus de polyvalence



En ce moment, chez Boulanger, le clavier SteelSeries Apex Pro Mini passe à 79,99 € grâce au code promo CLAV20, au lieu de son prix habituel de 129,99 €.

Nintendo Switch 2

C’est la console incontournable de 2025, et sans doute pour les années à venir. Sortie en juin, la Nintendo Switch 2 n’est peut-être pas aussi révolutionnaire que sa grande sœur, mais ses améliorations techniques sont loin d’être anecdotiques. Elle profite d’une puissance nettement renforcée, d’un design plus moderne (et moins enfantin) ainsi que de nouveaux Joy-Con magnétiques. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre test complet pour en savoir davantage.

Les points forts de la Nintendo Switch 2

Un design plus fin, léger et contemporain



léger et contemporain Une nouvelle puce Nvidia nettement plus performante



nettement plus performante Le catalogue Nintendo et le tarif attractif du service Switch Online



Actuellement, le pack Nintendo Switch 2 est proposé en promotion à 419 € sur Amazon, contre 439 € habituellement.

On trouve également un pack Nintendo Switch 2 accompagné d’une carte microSD chez Cdiscount, proposé à 454,99 €.

Besoin d’une paire de Joy-Con supplémentaire ? Les nouvelles manettes de la Switch 2 sont en promotion sur Amazon : au lieu de 89,99 €, elles passent à 79,90 €.

Si vous souhaitez étendre le stockage de votre console, la microSD Express officielle bénéficie elle aussi d’une réduction chez le même marchand. La version 256 Go tombe ainsi à 49,90 €, contre 59,99 € habituellement.

Et pour compléter votre équipement, vous pouvez également opter pour un étui de transport. Le modèle Venom, particulièrement robuste et capable d’accueillir l’ensemble des éléments de la console, est affiché à 37,40 € au lieu de 45 €.

Nintendo Switch Lite

La Nintendo Switch Lite est une excellente option pour les enfants. Version 100 % portable de la Switch, elle est plus compacte, plus légère et toujours parfaitement d’actualité. Elle profite en plus de l’immense catalogue de jeux Nintendo, permettant des heures de divertissement à petit prix.

Les points forts de la Nintendo Switch Lite

Un prix nettement plus abordable,



Un format compact et léger,



De nombreux coloris disponibles,



Habituellement vendue 199 €, la Nintendo Switch Lite est proposée à 144,14 € sur AliExpress. Avec le code promo S11FR20, son prix tombe même à 129,67 €, livraison gratuite incluse.

HORI Battle Pad

Vous avez besoin d’une manette supplémentaire pour jouer à plusieurs sur votre Switch ? Si vous aimiez la manette de la GameCube, le Battle Pad d’Hori devrait vous séduire. Sous licence officielle Nintendo, il suffit de la brancher pour jouer instantanément.

Les points forts du HORI Battle Pad

Édition Zelda avec le logo d’Hyrule



avec le logo d’Hyrule Construction solide et utilisation plug & play



et utilisation plug & play Sensations de jeu rappelant l’époque GameCube



En ce moment, le HORI Battle Pad est disponible à 24,99 € sur Amazon, au lieu de 34,92 €.

Meta Quest 3S

Le Meta Quest 3S fait partie des meilleurs casques VR du moment. Simple à prendre en main, polyvalent et bénéficiant d’une excellente expérience logicielle, il offre un très bon rapport qualité-prix. On peut certes regretter que l’autonomie et la qualité d’affichage n’évoluent pas beaucoup par rapport aux modèles précédents, mais il n’en reste pas moins un casque solide, méritant largement sa note de 8/10.

Ce qu’il faut retenir du Meta Quest 3S

Confort d’utilisation,



Un système d’exploitation très intuitif,



Un espace virtuel facile à appréhender.



Actuellement, le Meta Quest 3S (128 Go) passe de 329,99 € à 245,57 € sur AliExpress, avec une expédition depuis la France et le code promo S11FR40.

Xbox Manette Elite Series 2

Vous cherchez une manette haut de gamme pour votre Xbox, votre PC ou même votre smartphone ? La Xbox Elite Series 2 se distingue par sa qualité de fabrication exceptionnelle et sa modularité poussée. Elle peut se connecter facilement à de nombreux appareils et s’adapte parfaitement à votre manière de jouer grâce à ses nombreuses options de personnalisation.

Les points forts de la Xbox Elite Series 2

Une qualité de fabrication remarquable,



Une modularité complète pour s’adapter à tous les styles de jeu,



pour s’adapter à tous les styles de jeu, Une compatibilité étendue avec Xbox, PC et mobile.



Dans le cadre des premières offres du Black Friday, la manette Elite Series 2 est disponible sur Amazon à 158,56 €, contre 199 € habituellement.

Lenovo Legion Go S

La bataille des consoles portables est particulièrement intense cette année, entre la sortie de la Nintendo Switch 2 et de l’Asus ROG Ally. Lenovo n’est pas resté en retrait et propose sa propre alternative : la Legion Go S. Sous son apparence discrète, elle embarque un Ryzen Z2 Go capable de faire tourner des jeux AAA, vous permettant d’emporter toute votre ludothèque sans concessions. Son écran 8 pouces WUXGA 120 Hz garantit une image nette et réactive, tandis que la puce graphique Radeon intégrée offre un rendu visuel de haute qualité.

Les points forts de la Lenovo Legion Go S

Un grand écran IPS-LCD lumineux à 120 Hz,



Une prise en main confortable,



Des gâchettes double mode analogique/numérique bien conçues



Actuellement, la Lenovo Legion Go S passe de 629,99 € à 438,99 € sur Amazon.

Anbernic RG35XX

Si vous rêvez de retrouver les sensations d’une Game Boy survitaminée en 2025, l’Anbernic RG35XX est faite pour vous. Sans doute l’un des meilleurs appareils d’émulation du moment — aux côtés des autres modèles de la marque et des consoles Ayaneo — elle offre un écran couleur, des gâchettes supplémentaires et suffisamment de puissance pour faire tourner des jeux Game Boy, Dreamcast ou encore PlayStation One.

Les points forts de l’Anbernic RG35XX

Un écran IPS-LCD 480p,



La prise en charge de plus de 30 émulateurs (PSP, Dreamcast, GBA, arcade, NES, etc.),



(PSP, Dreamcast, GBA, arcade, NES, etc.), Une autonomie de 6 à 7 heures pour revivre le meilleur des années 80 et 90.



En ce moment, l’Anbernic RG35XX (64 Go) est proposée à 41,72 € sur PcComponentes, au lieu de 49,99 €.

Razer Wolverine V3 Pro

Testée et validée par nos soins, la Razer Wolverine V3 Pro s’adresse clairement aux joueurs exigeants, qu’il s’agisse de passionnés d’esport ou de gamers intensifs. Elle surpasse largement les manettes classiques, autant par sa qualité de fabrication que par son ergonomie et ses options de personnalisation. Certes, son prix reste élevé, mais la réduction proposée durant cette avant-première du Black Friday la rend nettement plus accessible.

Les points forts de la Razer Wolverine V3 Pro

Une conception premium et une ergonomie exemplaire



et une ergonomie exemplaire Joysticks interchangeables pour s’adapter à votre gameplay



pour s’adapter à votre gameplay Un logiciel intuitif, facile à prendre en main



Actuellement, la Razer Wolverine V3 Pro est proposée à 159,99 € à la Fnac, au lieu de 229,99 €.

Logitech G G923

Vous souhaitez vous initier au simracing ? Le Logitech G G923, vendu avec son pédalier, est un excellent choix pour débuter ou pour les joueurs occasionnels. Les spécialistes de la simulation pure passeront peut-être leur chemin : certaines technologies commencent à dater et le retour de force n’est compatible qu’avec une sélection limitée de jeux. Mis à part ces limites, le G923 reste un ensemble très qualitatif, bénéficiant d’une fabrication robuste, d’une ergonomie soignée, d’une bonne compatibilité et d’une immersion convaincante.

Les points forts du Logitech G G923

Un ensemble solide, durable et confortable



Une prise en main agréable grâce à une ergonomie bien pensée



grâce à une ergonomie bien pensée Une compatibilité multiplateforme : PC, PlayStation et Xbox



Actuellement, le Logitech G G923 est disponible à 229 € sur Amazon, au lieu de 429 €.

