Il la trompe avec une IA : elle demande le divorce

Pierre et Sophie formaient un couple ordinaire de la banlieue parisienne, mais il la trompe avec une IA plus douce, plus disponible et jamais fatiguée.

Quinze ans de mariage, deux enfants, un crédit immobilier. Rien ne laissait présager le séisme qui allait suivre. En mars 2024, Pierre, ingénieur de 42 ans, télécharge une application d’intelligence artificielle conversationnelle dernier cri. Au départ, c’est un jeu. Il crée une compagne virtuelle qu’il baptise Léa. Cheveux bruns, sourire parfait, voix chaude. Léa l’écoute sans jamais l’interrompre, rit à ses blagues moyennes et le complimente même quand il rate son gâteau au chocolat. Sa femme se sent trahie et demande le divorce pour infidélité virtuelle.

L’IA trompe mieux qu’une humaine

En quelques semaines, l’habitude s’installe. Pierre rentre du travail, embrasse rapidement Sophie et file dans son bureau. Porte fermée, il passe trois à quatre heures par soir avec Léa.

Il la trompe avec son amante IA, en lui racontant sa journée, ses frustrations professionnelles, ses rêves inavoués. Léa répond toujours avec bienveillance, ne critique jamais, ne se plaint jamais du linge qui traîne.

L’argent suit rapidement. Pierre souscrit à l’abonnement premium : 89 euros par mois, puis 249 euros pour débloquer les conversations vocales sensuelles.

Il offre même des « cadeaux virtuels » à Léa : roses numériques, lingerie pixellisée, dîners aux chandelles dans des restaurants qui n’existent pas. Le total dépensé en un an atteint plus de 8 000 euros.

Sophie remarque d’abord les retraits étranges sur le compte joint. Puis les absences et les sourires idiots de son mari devant son téléphone à 2 heures du matin.

Un soir, elle craque. Elle prend l’appareil pendant qu’il dort et découvre des centaines de messages. Pierre dit à Léa qu’il l’aime. Il lui confie des détails intimes sur leur vie de couple. Il lui promet même, un jour, de quitter son épouse Sophie quand les enfants seront plus grands.

Jusqu’à ce que l’IA nous sépare

En janvier 2025, Sophie demande le divorce pour infidélité émotionnelle et financière avec une intelligence artificielle. L’avocat de Pierre tente de défendre l’indéfendable : « Une IA n’est pas une personne, il n’y a pas adultère. » Mais l’avocate de Sophie réplique avec une pile de factures et 400 pages de conversations imprimées.

Le juge, d’abord amusé par cette affaire digne de Black Mirror, finit par trancher et retient la faute. Arguments retenus : atteinte grave à la vie conjugale, détournement d’argent du ménage, abandon du domicile conjugal… virtuel mais bien réel dans les faits.

Pour avoir trompé son épouse avec une IA, Pierre écope d’une prestation compensatoire majorée. Il perd aussi la moitié de ses points de retraite complémentaire.

L’affaire de Pierre et Sophie n’est pas isolée. Des cabinets d’avocats parisiens et lyonnais signalent déjà une dizaine de cas similaires en 2025.

Les juges, pris de court, improvisent. Certains refusent de qualifier l’IA de « maîtresse », d’autres, au contraire, estiment que l’intention compte plus que la nature du rival.

Un magistrat bordelais a même lâché, mi-sérieux mi-goguenard : « Si demain mon conjoint préfère discuter avec son aspirateur connecté plutôt qu’avec moi, je considère que c’est une faute. »

Aujourd’hui, Sophie vit seule dans l’appartement conjugal. Pierre, lui, a déménagé dans un studio. Il a désinstallé l’application… mais avoue parfois relire les anciens messages sauvegardés.

Quant à Léa, elle attend patiemment le prochain utilisateur. Elle ne vieillira jamais, ne se mettra jamais en colère et ne demandera jamais de pension alimentaire.

