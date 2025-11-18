Vinted : vous croyez acheter un vêtement, mais c’est une prostituée OnlyFans

Le dressing virtuel de Vinted cache parfois un portail vers des circuits un peu plus adultes. Fini le simple pull en cachemire, place au business model de l’ombre.

Vinted, le spot où vous dénichez votre prochaine veste vintage, se retrouve au cœur d’un bad buzz qui fait tiquer les autorités. Des profils malins ont détourné la plateforme, initialement réservée aux majeurs pour des échanges monétaires, en une vitrine d’appel vers des services sexuels sur des sites comme OnlyFans ou Mym.

Le hack des fausses annonces

Certains utilisateurs publient sur Vinted de fausses annonces de vêtements ou d’objets, souvent des sous-vêtements. L’article en soi n’est qu’un leurre. Ce qui compte, ce sont les photos, parfois très suggestives, souvent générées par IA, ou les descriptions qui contiennent un appel à l’action. Comme ça vous allez basculer hors de Vinted, directement vers leur page payante OnlyFans ou Mym.

Il suffit donc de taper les bons mots-clés dans le moteur de recherche de Vinted pour voir ces annonces pirates apparaître. Je trouve que c’est un vrai détournement de fonction de la plateforme.

La haute-commissaire à l’Enfance, Sarah El Haïry, a d’ailleurs mis le pied dans la fourmilière. Elle considère cela comme une énorme faille sécuritaire. Elle a saisi l’Arcom, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, pour forcer Vinted à patcher ce problème. Et aussi en traçant un parallèle avec la présence de poupées sexuelles sur d’autres marketplaces comme Shein ou AliExpress.

J’ai saisi l’@Arcom_fr au sujet de Vinted.

Soit ces plateformes assument leurs responsabilités, soit elles paieront/fermeront.

Pour l'heure, elles sont complices de ceux qui piègent nos enfants en ligne et achètent des poupées à des fins d'entrainement. pic.twitter.com/R8nts3LeVQ — Sarah EL HAÏRY (@sarahelhairy) November 16, 2025

Vinted en mode défense et la tolérance zéro

Face à la pression, la start-up lituanienne Vinted n’est pas restée les bras croisés. Elle se défend en affirmant appliquer une politique de « tolérance zéro » contre la promotion de services ou communications à caractère sexuel. La plateforme assure avoir déployé des « outils de détection proactive » pour identifier les comportements suspects et les propos inappropriés.

Le règlement de Vinted est clair qu’il faut avoir 18 ans minimum pour s’inscrire. Notamment en raison des transactions d’argent qui y circulent. Toutefois, Vinted ne vérifie pas l’âge de ses utilisateurs en pratique. Or, en France, les sites qui hébergent du contenu pornographique sont légalement obligés de vérifier l’âge de leurs visiteurs. C’est ce qui a rendu des géants comme Pornhub inaccessibles.

Vinted est donc sur le fil. En cas d’infraction avérée, la sentence est une exclusion définitive du vendeur. Reste à savoir si leur système de modération est assez rapide pour neutraliser ces profils indésirables avant qu’ils ne fassent trop de dégâts.

