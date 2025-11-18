Lenovo Legion Tab 256 Go à prix choc : –200 € en pré-Black Friday chez Fnac et Darty

La Lenovo Legion Tab bénéficie d’une baisse de prix massive pour le pré-Black Friday : 499,99 € au lieu de 699,99 €, étui et protection d’écran compris. Une opportunité pour profiter d’une tablette 165 Hz boostée au Snapdragon 8 Gen 3 sans dépasser la barre des 500 €. Une belle affaire pour qui veut jouer partout sans compromis.

Les tablettes gaming restent souvent lourdes, chères ou limitées. La Legion Tab, elle, mise sur la mobilité et l’efficacité : 350 g, un format compact, une prise en main agréable… et surtout un écran ultra-fluide qui transforme les parties, que vous jouiez à Call of Duty Mobile, Genshin Impact ou aux titres AAA via cloud gaming.

En mobilité, à la maison ou dans les transports, elle permet d’enchaîner les sessions sans avoir besoin d’un gros PC portable. Sa conception sobre et son châssis métallique discret plairont aussi bien aux joueurs qu’à ceux qui cherchent une tablette performante pour le multimédia ou le travail.

De la fluidité et de la puissance pour les joueurs

L’un des atouts majeurs de la Legion Tab, c’est sa dalle 8,8 pouces 2,5K rafraîchie à 165 Hz. Résultat :

des animations ultra-fluides,



une réactivité idéale pour les FPS et jeux rapides,



des couleurs riches grâce à une couverture DCI-P3 à 98 %.



La tablette est propulsée par le Snapdragon 8 Gen 3, l’un des SoC les plus puissants du marché mobile, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage UFS 4.0. Les jeux 3D demandent ? Elle répond. Les applis lourdes aussi. Le tout sous Android, avec un accès libre au Play Store et au cloud gaming.

Côté confort, Lenovo a intégré un système de refroidissement pensé pour éloigner la chaleur de vos mains. Ajoutez la charge rapide 68 W, le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.4 pour connecter facilement une manette, un clavier ou des écouteurs, et vous obtenez une machine polyvalente et taillée pour durer.

Une réduction impressionnante : la Lenovo Legion Tab chute à 499,99 €

De 699,99 € à 499,99 €, soit 200 € d’économie (–29 %), un niveau rarement atteint pour une tablette gaming aussi complète. Même les modèles concurrents dédiés aux joueurs dépassent souvent les 700–800 €. Ici, on reste sous les 500 € avec des accessoires inclus : un pack très compétitif en pré-Black Friday.

Une marque fiable, un vendeur rassurant

Lenovo est bien connue pour ses PC et tablettes robustes, notamment la gamme Legion très appréciée des joueurs. Et avec la Fnac comme Darty, vous profitez d’un vendeur fiable, de la garantie constructeur et d’une livraison rapide.

Faut-il craquer ?

Oui, si vous cherchez une tablette idéale pour le gaming, le multimédia et les usages quotidiens, tout en restant compacte et vraiment puissante. À ce tarif, difficile de trouver mieux. Et comme souvent durant le pré-Black Friday, les stocks partent vite.

