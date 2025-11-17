Google Pixel 9 128 Go à prix choc : –400 € chez Fnac/Darty pour le pré-Black Friday

Le Google Pixel 9 chute de 899 € à 499 € chez Fnac et Darty, soit 400 € d’économie sur l’un des meilleurs photophones du marché. Compact, élégant et promis à 7 ans de mises à jour, il devient un excellent choix pour s’équiper avant le Black Friday.

Les smartphones premium flirtent de plus en plus avec les 1 000 €, voire davantage. Alors quand un modèle comme le Google Pixel 9, lancé à 899 €, chute sous la barre des 500 €, c’est un événement. L’arrivée du Pixel 10 et le pré-Black Friday créent une fenêtre idéale pour mettre la main sur ce modèle encore très actuel, proposé aujourd’hui à 499 € seulement.

Un smartphone pensé pour l’usage au quotidien

Le Pixel 9 est avant tout un smartphone simple à vivre, taillé pour la photo, les réseaux sociaux et les tâches du quotidien. Son format compact tient parfaitement en main et son écran OLED de 6,3 pouces offre une excellente lisibilité, même en plein soleil. Pour regarder des séries, scroller ou shooter vos sorties, c’est un compagnon agréable et réactif.

Côté photo, Google conserve sa réputation : le capteur principal de 50 Mpx sort des clichés nets et équilibrés, de jour comme de nuit. L’ultra grand-angle de 48 Mpx affiche des couleurs naturelles, tandis que le zoom x2 est pratique pour cadrer différemment sans perdre trop en qualité. Bref, un vrai photophone, comme Google sait les faire.

Pour le reste, le Pixel 9 intègre la puce Tensor G4, suffisante pour un usage polyvalent, même si elle peut chauffer lors de longues sessions de jeu ou d’installations massives. L’autonomie tient une journée complète, et la recharge — lente — se fait plutôt la nuit. Rien de rédhibitoire, surtout à ce nouveau tarif.

Une réduction impressionnante : le Pixel 9 tombe à 499 €

De 899 € à 499 €, c’est –400 €, soit 44 % de réduction. Un niveau de prix qu’on voit rarement sur un Pixel si récent, d’autant que Google garantit 7 ans de mises à jour, ce qui en fait l’un des smartphones les plus durables du marché. À tarif équivalent, difficile de trouver un iPhone ou un Samsung aussi bien suivi.

Un achat sans risque chez Fnac et Darty

Google reste une marque de confiance dans le monde Android, notamment pour la photo et le suivi logiciel. Fnac et Darty, de leur côté, offrent une livraison rapide, une garantie constructeur complète et un service après-vente reconnu. De quoi acheter sereinement.

Faut-il craquer ?

Au prix plancher de 499 €, le Google Pixel 9 est un choix idéal pour ceux qui veulent un excellent photophone, un smartphone compact et un suivi logiciel longue durée. Parfait pour les utilisateurs exigeants mais qui ne veulent pas exploser leur budget. Attention : à ce niveau de remise, les stocks ne durent jamais longtemps.

