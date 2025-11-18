Alibaba.com lance “AI Mode”, un nouveau standard IA pour le BtoB

Avec “AI Mode”, Alibaba.com renforce sa stratégie autour de l’IA agentique pour transformer l’expérience d’achat BtoB. Il vise un commerce plus automatisé et plus intelligent.

Londres a servi de décor à une annonce qui résonne comme un tournant pour le commerce BtoB. À l’occasion de CoCreate Europe, son premier grand événement dédié à l’innovation, Alibaba.com a dévoilé “AI Mode”. C’est une fonctionnalité qui introduit directement l’IA agentique dans le parcours utilisateur. Une étape supplémentaire vers une plateforme dans laquelle l’automatisation intelligente structure chaque décision d’achat.

BtoB rime avec croissance rapide

L’arrivée d’“AI Mode” intervient alors que la marketplace connaît une dynamique exceptionnelle sur le marché européen. En un an, les commandes venues d’Europe ont bondi de 57 %, tandis que le nombre de vendeurs actifs a augmenté de moitié à l’échelle mondiale. Ces signaux témoignent d’un basculement plus large. Les PME semblent désormais beaucoup plus enclines à se tourner vers le commerce transfrontalier, à condition d’y trouver transparence, rapidité et outils fiables.

Pour Alibaba.com, l’intégration de l’IA agentique s’inscrit dans une stratégie qui place la technologie au cœur de l’expérience du commerce mondial. Le président de la plateforme, Kuo Zhang, l’a résumé sans détour : « L’IA n’est plus un outil complémentaire – elle devient le système d’exploitation de notre plateforme. » Avec “AI Mode”, Alibaba.com ambitionne de simplifier radicalement la manière dont les entreprises recherchent, évaluent et sélectionnent des partenaires industriels.

Une IA taillée pour décoder les besoins des acheteurs

Dès son déploiement, prévu en décembre, “AI Mode” sera capable de comprendre des requêtes formulées en langage naturel et de les transformer en analyse opérationnelle. La fonctionnalité passera au crible les spécifications techniques et comparera en temps réel les fournisseurs. Elle prendra en compte leurs prix, leurs capacités de production ou leurs certifications. Elle proposera ensuite des recommandations adaptées à chaque projet. En arrière-plan, l’ensemble repose sur l’architecture de services existants afin de créer un parcours entièrement automatisé.

Ce nouvel outil s’appuie sur Accio, le moteur de recherche B2B basé sur l’IA lancé par Alibaba.com en 2024. Désormais optimisé, Accio sait interpréter des informations auparavant difficiles à valoriser : croquis, plans industriels, documents techniques ou encore antécédents d’usine. L’outil croise ces données non structurées avec les capacités industrielles des fournisseurs. Il fait alors remonter ce que la plateforme appelle “l’offre invisible de produits”, un ensemble de fabricants spécialisés souvent absents des recherches traditionnelles.

Un levier d’innovation pour les PME européennes

Les PME du continent cherchent à innover plus vite et à sécuriser des chaînes d’approvisionnement résilientes. Une étude menée par Alibaba.com avec Censuswide révèle que 90 % d’entre elles considèrent l’innovation produit comme un pilier stratégique. 62 % se disent prêtes à intégrer des solutions d’IA dans leurs processus de conception, de sourcing ou de production.

Entre exigences environnementales, concurrence accrue et besoin de diversification industrielle, les entreprises européennes naviguent dans un environnement de plus en plus exigeant. “AI Mode” a été pensé pour répondre à ces contraintes. Il vise la conformité puisqu’il met en avant des partenaires durables. Il accélère également la mise sur le marché de produits personnalisés. Pour Alibaba.com, cette nouvelle fonctionnalité représente à la fois un atout technologique et un signal adressé aux PME. Elle annonce un commerce mondial plus intelligent, plus accessible et davantage tourné vers l’innovation.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

