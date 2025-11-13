E-facturation : Tessi accompagne 4 millions d’entreprises

À moins d’un an de l’entrée en vigueur de la réforme, Tessi lance un centre d’information sur la facturation électronique. Il vise à aider les entreprises à anticiper leur mise en conformité.

La réforme de la facturation électronique s’impose comme une révolution administrative et technologique. À partir de septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables d’émettre et de recevoir leurs factures via des plateformes agréées. Pour accompagner cette transition, Tessi déploie un centre d’information dédié, assorti d’un guide complet pour planifier la mise en conformité. Une démarche pédagogique au service de la transparence et de l’efficacité.

Un chantier national aux multiples enjeux

Malgré l’urgence, près de 60 % des sociétés françaises restent en phase d’observation. C’est une situation paradoxale ! Alors que la réforme est inscrite dans la loi de finances, cela marquera l’un des tournants numériques les plus structurants pour la gestion financière des entreprises. Son objectif : réduire les 20 milliards d’euros de fraude à la TVA identifiés chaque année et fluidifier les échanges entre acteurs économiques.

À compter du 1er septembre 2026, toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée. Les grandes entreprises et ETI seront les premières à devoir les émettre. Cela sera suivi des PME et TPE un an plus tard. Cette transition suppose une refonte en profondeur : mise à niveau des systèmes d’information, nettoyage des bases fournisseurs et clients, sélection d’une plateforme certifiée et montée en compétence des équipes.

Des outils pédagogiques pour franchir le cap

Pour simplifier cette mise en conformité, Tessi met à disposition deux leviers complémentaires.

Le premier, c’est le Centre d’information sur la facturation électronique. Il centralise les ressources réglementaires, les documents de la DGFiP et de l’AFNOR, ainsi qu’un calendrier détaillé des étapes 2025-2027. Les entreprises y trouveront également un glossaire, des analyses pratiques et la possibilité de solliciter directement les experts Tessi.

Le second, le Guide de conformité à la facturation électronique, structure la démarche de préparation. Il détaille les quatre piliers de la réforme : annuaire, e-invoicing, e-reporting et cycle de vie des factures. Il expose ensuite une méthodologie pour diagnostiquer son système d’information, planifier les actions et former les équipes. « La réforme ne se résume pas à un ajustement technique » souligne François Quais, Directeur d’Activité Invoice chez Tessi. « C’est une transformation structurelle qui engage toutes les fonctions administratives et financières.«

Une contrainte qui peut devenir un atout

Derrière la conformité, les gains sont tangibles ! Il y a jusqu’à 70 % d’économie sur les coûts administratifs, réduction de 40 % des délais de traitement et amélioration notable de la visibilité sur les flux financiers. Au-delà du simple respect des obligations légales, cette réforme agit comme un accélérateur de digitalisation.

Les entreprises capables de l’anticiper y trouveront un levier de compétitivité et d’efficacité durable. Tessi espère ainsi transformer une obligation réglementaire en opportunité de modernisation. Son centre d’information et son guide s’imposent comme deux ressources clés pour naviguer dans cette mutation sans précédent du paysage financier français.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

