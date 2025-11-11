Mini Ootbi, arme anti-ransomware des PME

Mini Ootbi est la nouvelle solution de stockage immuable d’Object First pour Veeam. Elle renforce la cybersécurité des petites entreprises. Compacte et simple, elle assure une protection totale contre les ransomwares.

Object First, spécialiste du stockage immuable pour Veeam®, poursuit son offensive sur la cybersécurité avec le lancement de Mini Ootbi. Cette nouvelle appliance compacte protège les données locales contre les ransomwares et simplifie la gestion des sites distants et des petites structures. Conçue selon les principes Zero Trust, elle combine immuabilité, simplicité et performance dans un format tour prêt à l’emploi.

Un format réduit, la même défense immuable

Mini Ootbi reprend les fondations techniques de la gamme Ootbi et s’adapte aux réalités des petites entreprises. Disponible en 8, 16 ou 24 To, elle offre une solution clé en main sans datacenter. Sa conception Zero Trust interdit toute modification du firmware, du système d’exploitation ou des sauvegardes. « Mini Ootbi constitue un excellent ajout à notre portefeuille, parfaitement adapté aux besoins des petites structures », souligne Bob Evans, Senior Systems/Cloud Engineer chez DataServ. Les livraisons débuteront dès janvier 2026, avec des options d’achat ou d’abonnement flexibles.

Honeypot 1.7, la vigilance intégrée

En parallèle, Object First déploie Honeypot v1.7, un outil capable de détecter en temps réel toute activité suspecte sur Veeam Backup & Replication. En deux clics, il crée un environnement leurre sécurisé et alerte les administrateurs dès qu’une anomalie est détectée. « Nous sommes ravis de cette fonctionnalité, qui ajoute une couche de détection précoce des menaces », poursuit Bob Evans. Honeypot 1.7 est disponible gratuitement pour les clients existants. Cela renforce la dimension proactive de la cybersécurité Ootbi.

Fleet Manager, la supervision centralisée

Dernier ajout au portefeuille, Ootbi Fleet Manager entre en phase bêta. L’application cloud permet aux administrateurs de surveiller l’ensemble des appliances à partir d’un tableau de bord unique, avec reporting et gestion granulaire des clusters. « Mini Ootbi résout la question des stockages surdimensionnés et simplifie la gestion des succursales », explique Michael Lapetino, Solution Architect chez CDW.

Pour Phil Goodwin, analyste chez IDC, ces innovations traduisent la volonté d’Object First de « rendre la sauvegarde immuable accessible à toutes les tailles d’entreprise ». David Bennett, CEO, confirme : « Notre mission reste de démocratiser la sauvegarde à l’épreuve des ransomwares, sans compromis sur la simplicité. »

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



