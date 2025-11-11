Wiztrust : technologie contre les fake news financières

Face aux fake news envahissent les réseaux, le média Zonebourse s’allie à Wiztrust pour restaurer la confiance dans les marchés. Ce partenariat stratégique marque une étape clé dans la lutte contre la désinformation financière.

Les fake news bouleversent le monde de la finance. Entre rumeurs virales, deepfakes et manipulations de marché, la confiance des investisseurs s’effrite. Pour y répondre, Zonebourse et Wiztrust ont conclu une alliance inédite. Ensemble, ils veulent rendre la diffusion d’informations financières plus traçable, plus transparente et surtout plus crédible. Une initiative qui réaffirme le rôle essentiel des médias dans la protection des marchés.

Un partenariat au service de la confiance

L’accord entre Zonebourse et Wiztrust est louable face à la approcheprolifération des contenus falsifiés qui touchent les entreprises cotées. Avec la solution Wiztrust Protect, les sites Zonebourse.com et Marketscreener.com certifient désormais l’authenticité des communiqués de presse diffusés. “À l’heure de l’IA et des manipulations massives, il est crucial d’agir pour préserver la confiance du public”, souligne Franck Morel, président de Zonebourse.

Wiztrust Protect, déjà déployé sur plus de 1 000 milliards d’euros de capitalisation boursière, assure la traçabilité et la vérification de chaque document publié. Les entreprises clientes de Wiztrust bénéficieront aussi d’une visibilité renforcée via les plateformes de Zonebourse. Cela crée un cercle vertueux entre fiabilité et audience.

Les fake news, menace grandissante sur les marchés

La montée en puissance des fake news boursières alarme les régulateurs mondiaux. L’Organisation internationale des commissions de valeurs (IOSCO) a lancé une feuille de route baptisée “Roadmap to Retail Investor Online Safety” pour protéger les investisseurs. De son côté, le FBI fait état d’une hausse de 300 % des plaintes liées à des fraudes “pump and dump” en 2025.

Les arnaques se propagent via les réseaux sociaux. Ainsi, de fausses recommandations d’actions font perdre des milliards aux particuliers. L’Autorité des Marchés Financiers (AMF) française a récemment alerté sur ces manipulations. L’AMF rappelle quant à la responsabilité des médias dans la vérification des informations diffusées.

Une nouvelle éthique de l’information financière

L’affaire Bloomberg de 2016, confirmée en 2024 par la Cour de cassation, a établi qu’un média pouvait être sanctionné pour avoir relayé un faux communiqué de presse. Cet épisode a profondément marqué le paysage médiatique. Pour Franck Morel, cette décision démontre la nécessité de s’entourer des meilleures technologies pour sécuriser la chaîne de l’information.

Le partenariat avec Wiztrust montre l’exemple. Il associe rigueur journalistique et innovation numérique pour endiguer la désinformation. Selon le World Economic Forum, les fake news financières coûtent déjà plusieurs milliards de dollars aux sociétés cotées. Zonebourse et Wiztrust entendent bâtir un modèle durable, fondé sur la véracité comme norme. Ils associent expertise humaine et certification blockchain pour y parvenir.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

