Black Friday : Attention aux fraudes, vos achats pourraient vous coûter cher !

Ce Black Friday, la fraude rôde partout : restez malin, ou vos achats de rêve se transformeront en cauchemar !

Le Black Friday approche et des millions de consommateurs prévoient de profiter des offres alléchantes pour anticiper leurs achats de Noël. Cette période attire également des fraudeurs. Des sites web et des identités factices presque indiscernables polluent la toile. Voici comment connaître le vrai du faux.

Black Fraud Day

La semaine précédant le Black Friday, de nombreuses boutiques annoncent des réductions. Les consommateurs reçoivent des courriels promettant des offres exceptionnelles.

Dans ce flot d’informations, il devient facile de tomber dans le piège. Un exemple typique est celui d’un lien dans un courriel provenant prétendument d’une boutique de vêtements favorite. Le site semble également authentique.

Convaincu, il effectue un virement bancaire pour acheter un pull en promotion. Quelques semaines plus tard, le colis n’arrive jamais.

Le Centre national de cybersécurité (NCSC) appelle à la vigilance. Jonathon Ellison, directeur de la résilience nationale au NCSC, explique : « Les cybercriminels exploitent l’augmentation des dépenses pour inciter les gens à cliquer sur des liens malveillants et partager des informations personnelles. »

Les escrocs profitent de marques fiables et de produits populaires pour renforcer leur crédibilité et générer un sentiment d’urgence.

Les techniques modernes des arnaqueurs

La société Darktrace a constaté une forte augmentation des courriels de fraude mentionnant le Black Friday depuis octobre. Adrian Ludwig de Tools for Humanity précise : « Les fraudeurs peuvent désormais générer en quelques minutes de fausses identités d’entreprises parfaitement crédibles. » Les signes d’une arnaque restent pourtant identifiables.

Premièrement, les prix excessivement bas ou incohérents avec ceux pratiqués ailleurs doivent alerter. Les sites frauduleux manquent souvent d’informations essentielles : politique de confidentialité, adresse postale ou page « À propos ».

Plutôt que le paiement sécurisé par carte bancaire, ils privilégient le virement ou les cryptomonnaies. Les URL peuvent comporter des subtilités trompeuses, comme transformer « John Lewis » en « J0hn Lewis » pour duper les consommateurs pressés.

L’urgence affichée dans l’offre, avec un stock limité ou un délai restreint, constitue un autre signal d’alerte. Les arnaques ne se limitent pas aux produits physiques. Google a identifié plusieurs tendances de fraude du Black Friday récentes.

Les offres d’emploi en ligne deviennent un vecteur majeur. Des sites imitant de vrais portails de recrutement demandent des frais d’inscription et récoltent des informations bancaires.

Les extorsions via faux avis négatifs ciblent les commerçants en ligne, menaçant leur réputation pour obtenir un paiement. Les arnaques liées à l’IA promettent un accès gratuit à des services populaires pour voler des identifiants ou infecter des appareils.

Des applications VPN malveillantes circulent également, collectant des données sensibles. Enfin, des escroqueries de récupération de fonds ciblent les victimes de fraudes antérieures.

Conseils pour éviter les fraudes du Black Friday

Le NCSC et les autorités recommandent de vérifier l’authenticité des courriels. Signaler les messages suspects au service officiel et utiliser des méthodes de paiement protégées restent essentiels.

Méfiez-vous des offres trop alléchantes et prenez le temps de la réflexion avant de finaliser un achat. Les cartes bancaires offrent une protection légale importante, contrairement aux virements ou cryptomonnaies.

Google et d’autres plateformes renforcent leurs protections. Des technologies de détection de scams et les outils de protection contre les malwares alertent les utilisateurs avant qu’ils n’accèdent à des sites frauduleux.

Sous aucun cas, ne téléchargez des applications qu’à partir de sources officielles. Soyez sceptiques face aux promesses de gains rapides ou gratuits.La vigilance reste le meilleur rempart. Pendant le Black Friday, les consommateurs doivent garder à l’esprit que les fraudes exploitent l’urgence, les prix attrayants et l’enthousiasme pour l’IA. Préférer des sites connus, vérifier les URL, comparer les prix et privilégier les paiements sécurisés.

