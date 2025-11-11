L’expérience folle d’Elon Musk : Grok et la quête de l’amour

Elon Musk a créé vidéos et poème d’amour avec son IA Grok. Cela a suscité de humour, critiques acerbes et pique de Joyce Carol Oates.

Après avoir frôlé le jackpot avec un plan Tesla à 1 000 milliards, le milliardaire a décidé de tester l’amour avec Grok. Musk joue à Cupidon numérique avec son chatbot signé xAI et partage ses expériences sur sa plateforme X.

Musk, Grok et le premier rendez-vous virtuel

Dans un post X publié à 4 h 20, Musk a partagé une vidéo sortie tout droit de Grok Imagine. Sa commande était : « Elle sourit et dit : “Je t’aimerai toujours.” »

Grok Imagine prompt:



She smiles and says “I will always love you” pic.twitter.com/cjDu3MuDCZ — Elon Musk (@elonmusk) November 8, 2025

La vidéo montre une femme animée, dans une rue pluvieuse, balançant ces mots avec une voix synthétique légèrement mélancolique. Certains ont qualifié la vidéo de message le plus triste de ce siècle, d’autres de message le plus divorcé jamais vu.

Vingt-quatre minutes plus tard, même IA, une autre vidéo : l’actrice Sydney Sweeney lance un « Tu es tellement gênant » avec un ton qui n’a rien de charmant. Musk, maître du WTF technologique, teste ainsi notre capacité à tomber amoureux… d’un hologramme.

Grok se transforme en poète romantique

Loin de s’arrêter aux vidéos, Grok s’aventure dans la poésie. Musk a partagé un poème d’amour de l’IA : « In love, we find a universe aglow, a cosmic dance of hearts that ebb and flow. »

I asked Grok to write a poem about love pic.twitter.com/WNXoHTa0RF — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2023

C’est un peu lyrique, un peu interstellaire et complètement fascinant. Les utilisateurs ont même transformé ce poème en images grâce à Midjourney.

Musk a démontré que Grok interprète l’amour à sa façon, en voix, en image et en texte. Disponible pour les abonnés premium de X, l’IA rivalise déjà avec ChatGPT 3.5 sur plusieurs benchmarks.

Elon note aussi que Grok « aime le sarcasme », ce qui explique peut-être le ton des messages surprenants. Mais toutes ces prouesses n’ont pas échappé aux critiques.

Joyce Carol Oates, 87 ans, a fustigé Musk sur X, estimant que même les moins favorisés accèdent parfois à plus de beauté et de sens de la vie que le PDG le plus riche du monde. Musk, fidèle à lui-même, a répondu cash : « Oates est un menteur et prend plaisir à être méchante. »

