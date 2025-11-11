Honor Magic V2 : AliExpress fait sauter les prix, le pliant s’arrache à –75 %

Le smartphone pliant de luxe chute à seulement 510 € au lieu de 1 999 €, grâce au code 11FR85 et à un bonus PayPal de 33 €. Une offre rarissime sur ce modèle premium signé Honor, qui reste une référence absolue en 2025.

Les smartphones pliables sont souvent synonymes de luxe inaccessible. Entre un Galaxy Z Fold7 à plus de 2 000 € et un Honor Magic V5 tout aussi onéreux, il faut parfois se résoudre à renoncer. Sauf qu’AliExpress vient de renverser la table : à l’occasion du Singles Day (11.11), le Honor Magic V2 tombe à un tarif inédit, quatre fois moins cher que son prix de lancement. Une opportunité en or pour s’offrir un pliant ultra-fin sans casser sa tirelire.

Le pliant parfait pour le quotidien

Le Honor Magic V2 reste une véritable prouesse technologique. Avec seulement 4,7 mm d’épaisseur déplié, il affiche un design d’une finesse inégalée. Sa charnière en titane supporte plus de 400 000 ouvertures, garantissant une longévité exemplaire.

Côté affichage, il impressionne : deux écrans OLED 120 Hz compatibles HDR10+, capables d’afficher plus d’un milliard de couleurs. En mode compact, l’écran externe de 6,43 pouces permet une utilisation fluide comme un smartphone classique. Déplié, il se transforme en une mini-tablette de 7,9 pouces, parfaite pour le streaming, le multitâche ou la lecture.

Des performances de haut vol

Sous le capot, le Magic V2 embarque un Snapdragon 8 Gen 2, épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Autant dire qu’il ne recule devant rien, que ce soit pour le gaming, la productivité ou la photo.

La batterie de 5 000 mAh assure une journée complète d’autonomie, tandis que la charge rapide 66 W permet de repartir en un clin d’œil. Côté photo, le triple module de 50 + 50 + 20 Mpx rivalise avec les meilleurs : clichés nets, zoom optique 2,5x et selfies impeccables grâce au capteur avant de 16 Mpx.

Une réduction folle : le Honor Magic V2 passe à 510 €

Lancé à 1 999 €, le Magic V2 chute à 510 € sur AliExpress, soit une économie colossale de 1 489 € (-75 %). Pour y parvenir, il suffit d’appliquer le code 11FR85 et de régler via PayPal pour profiter d’un bonus immédiat de 33 €.

À ce prix, aucun autre pliant ne peut rivaliser. Même le Galaxy Z Fold5, pourtant plus récent, reste deux à trois fois plus cher.

Un achat sans risque

Expédié depuis un entrepôt européen, le smartphone bénéficie de la garantie constructeur de 2 ans et d’un retour gratuit sous 15 jours. La TVA est incluse, et la livraison est rapide et suivie. Autant dire que le risque est nul, à part celui de voir le stock fondre avant d’avoir cliqué.

Alors, faut-il craquer ?

Le Honor Magic V2 coche toutes les cases : design raffiné, performances solides, écran somptueux et polyvalence totale. À 510 €, c’est tout simplement le meilleur rapport qualité-prix du marché pour un smartphone pliant en 2025. Les quantités sont limitées et le code promo peut expirer à tout moment.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.