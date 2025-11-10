Cette supérette française fonctionne sans vendeur… ni carte bleue

À Crolles, près de Grenoble, une supérette sans caisse ni vendeur teste une idée un peu folle. Faire vos courses sans sortir la carte bancaire. L’IA s’occupe de tout, jusqu’à débiter directement… votre salaire.

Oubliez la queue à la caisse, les terminaux qui refusent votre carte et les « vous avez la monnaie ? ». STMicroelectronics, géant franco-italien des semi-conducteurs, vient d’installer sur son campus de Crolles une supérette entièrement autonome, baptisée « 24/7 ».

Cette mini-boutique, nichée dans un container, fonctionne sans caissier, sans paiement classique et sans reconnaissance faciale. Pour les salariés, un simple badge suffit. L’IA se charge du reste, du suivi à la facturation.

L’expérience repose sur un système intelligent signé Fujitsu. Dès qu’un salarié franchit la porte, les caméras le repèrent et génèrent un avatar virtuel. Aucune donnée biométrique n’est utilisée.

L’IA observe les déplacements, identifie les produits saisis et enregistre les achats sans la moindre interaction humaine. Résultat : zéro caisse, zéro ticket, et un débit automatique sur le salaire en fin de parcours.

Cette prouesse technologique ne vise pas seulement la praticité. Pour STMicroelectronics, c’est un test grandeur nature des usages de l’IA dans la vie quotidienne.

Eric Gerondeau, directeur du site, explique que cette boutique est un véritable « laboratoire d’évaluation » de l’intelligence artificielle. Une manière de montrer comment l’électronique et la vision par ordinateur peuvent simplifier des tâches aussi banales que faire ses courses.

L’autre atout, c’est la flexibilité. Accessible 24 heures sur 24, le container « 24/7 » répond aux besoins des salariés en horaires décalés. Pas de files d’attente ni de distributeur vide à minuit.

Pour l’instant, cette expérience reste confinée à Crolles. Mais STMicroelectronics envisage déjà d’étendre le concept à d’autres sites. Si le test est concluant, d’autres entreprises pourraient bien s’inspirer du modèle.

Pourquoi cette supérette fascine tant les industriels ?

Parce qu’elle pousse le concept du commerce autonome un cran plus loin. Amazon avait ouvert la voie dès 2018 avec ses magasins Go et Fresh. Là-bas, les clients doivent enregistrer un moyen de paiement sur leur compte Amazon.

En Allemagne, REWE teste une solution similaire avec la start-up israélienne Trigo. En Italie, Conad expérimente le concept « TuDay » à Vérone. Tous reposent sur la vision par ordinateur, mais exigent une application mobile ou un compte bancaire.

Le modèle de Crolles, lui, supprime cette étape. Pas de carte, ni d’application. Tout passe par le badge interne, lié directement au système RH. C’est ce lien entre technologie, IA et gestion salariale qui intrigue les observateurs.

En simplifiant l’achat à l’extrême, STMicroelectronics prouve qu’une entreprise peut bâtir un écosystème autonome, fermé et fluide, sans dépendre d’acteurs tiers.

Les implications dépassent la simple supérette. Ce genre de système pourrait s’appliquer aux cantines, aux pharmacies d’entreprise ou même aux distributeurs de pièces pour techniciens

