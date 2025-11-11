De mieux en mieux : l’IA aide les salariés à escroquer leur entreprise maintenant

Les fraudeurs ne se cachent plus derrière des faux tickets froissés. Grâce à l’IA, ils fabriquent désormais des factures bidon en quelques secondes.

D’un simple clic, certains salariés génèrent des fausses notes de frais avec l’aide d’une IA. Cela dit, ticket de restaurant, facture d’hôtel ou reçu de parking, tout peut être recréé avec une précision bluffante.

Peut-on vraiment tromper son entreprise grâce à l’IA ?

Oui, et c’est effrayant de voir à quelle vitesse. En quelques secondes, une IA peut créer un ticket de caisse entièrement fictif, avec le nom d’un restaurant, la TVA et même le prénom du serveur.

Clément, jeune commercial, l’a fait plusieurs fois sans jamais être démasqué. Il suffit d’expliquer à l’IA le montant, l’adresse, le type d’achat, et elle fait le reste. À ce rythme, les comptables ont du mal à distinguer les vrais documents des faux.

Les études confirment que la tentation est partout. Deux salariés sur trois admettent avoir déjà falsifié une note de frais. Pour certains, c’est un “coup de pouce” de fin de mois. Pour d’autres, un simple jeu.

Produire une fausse facture peut valoir trois ans de prison et 45 000 euros d’amende. Pourtant, beaucoup continuent. Sur les réseaux, des tutoriels détaillent comment générer des reçus crédibles. Le phénomène se banalise au point que certains salariés créent aussi de faux documents pour d’autres usages : prêts, logements, abonnements.

Lors d’un test mené par France Télévisions, une IA connue a fabriqué une fausse note de 17,50 euros en moins de dix secondes. Le ticket paraissait si authentique que même un œil exercé n’aurait rien vu.

Certaines se dotent d’outils dignes des experts en cybersécurité. À Paris, une start-up analyse chaque document sous 450 angles différents. Son fondateur, Pierre-Alexis Gouzie, affirme que la fraude documentaire touche désormais tous les domaines : notes de frais, factures, demandes de crédit, contrats… En 2024, sur 20 millions de documents analysés, 5 % étaient faux. Un chiffre qui donne froid dans le dos.

Pour une PME de 250 salariés, le coût moyen de la fraude atteint 13 709 euros par an. Un montant colossal quand on sait que la plupart des petites structures n’ont pas les moyens de vérifier chaque reçu. Dans de nombreux cas, les remboursements passent dès que la dépense semble “cohérente”.

Yahya Fallah, fondateur d’OpenAleph, reconnaît que le problème explose. L’IA n’a pas inventé la fraude, elle l’a rendue accessible à tous. Face à cette vague de faux documents, la technologie devient la seule arme capable de répondre à la technologie.

L’analyse automatisée, les algorithmes de détection et les solutions d’authentification numérique se multiplient. Mais pour l’instant, la course reste inégale. L’IA qui crée court toujours plus vite que celle qui détecte.

