Les outils indispensables pour se protéger contre les cyberattaques

Vous recherchez un moyen de protéger les données de votre entreprise contre les cyberattaques ? Voici 5 outils incontournables.

Dans le monde numérique actuel, les cyberattaques constituent une menace croissante pour les organisations de toutes tailles. Les méthodes d'attaque des malfaiteurs évoluent constamment. Cela exige une vigilance et une adaptation continue. Heureusement, des outils spécialisés sont actuellement disponibles afin de renforcer la sécurité des organisations. Quels sont les avantages à les utiliser ? Lisez cet article pour en savoir plus.

5 outils phares à déployer pour sécuriser votre entreprise.

LockPass : pour renforcer la sécurité des accès

LockPass est un gestionnaire de mots de passe certifié CSPN par l'ANSSI. Il a été conçu pour sécuriser les accès au sein des organisations. Il permet de limiter la réussite des tentatives de phishing, de segmenter finement les droits d'accès et de limiter les tentatives de latéralisation en cas d'attaque cyber. De plus, il joue un rôle crucial dans la prévention des accès non autorisés. Cela réduit considérablement les chances de compromission des données.

L'EDR HarfangLab : la première ligne de défense dans la détection et la réponse aux menaces

HarfangLab développe un EDR (Endpoint detection and response), une solution de sécurité axée sur la surveillance et la réponse aux menaces sur les terminaux.

Pour ce faire, l'EDR collecte continuellement les données de la part de tous les terminaux du réseau (appareils mobiles, ordinateurs, serveurs, etc.). Ensuite, il les analyse en temps réel afin de détecter les comportements suspects. S'il y en a, il réagit immédiatement pour prévenir, ou au moins, minimiser les dommages.

Dans ce contexte, il peut :

– Alerter les responsables des activités suspectes ;

– Définir et trier les alertes en fonction de leur gravité ;

– Gérer le rapport de suivi (retracer les événements pour trouver la cause d'origine) ;

– Déconnecter automatiquement le terminal (ou l'utilisateur) ;

– Arrêter les processus en cours ;

– Empêcher le terminal d'exécuter un fichier corrompu ;

– Déclencher le logiciel anti-malware ou antivirus.

HarfangLab est le premier EDR certifié par l'ANSSI (Agence nationale de sécurité des systèmes d'information).

Aperçu de la plateforme HarfangLab

Gravity Zone XDR de Bitdefender : la vision élargie pour une sécurité sans faille

Un XDR est une solution de sécurité comprenant :

– des outils de sécurité individuels comme les antivirus ;

– des solutions de sécurité comme l'analyse du trafic, l'EDR, etc. ;

– la collecte de données.

Gravity Zone XDR de Bitdefender favorise la transparence entre les couches de sécurité (utilisateurs, réseaux, applications, etc.) et les outils. Cette technique donne aux responsables de la sécurité informatique d'une organisation la possibilité de détecter et de maîtriser les menaces le plus rapidement possible.

Avant de cliquer : la clé ultime contre le phishing

Avant de cliquer est conçue pour renforcer la cybersécurité des organisations en les protégeant contre les attaques de phishing.

Vue d'ensemble de la proposition de valeur de l'outil « Avant de cliquer »

Cette solution vise à réduire le risque de cyberattaques en sensibilisant les collaborateurs au phishing grâce à une plateforme d'e-learning et à l'envoi de faux mails de phishing. Avant de cliquer fournit également un accompagnement personnalisé aux responsables (DSI, RSSI, DPO, etc.), afin de les aider dans le développement d'une culture globale autour de la cybersécurité au sein de leur organisation.

LockTransfer : sécuriser les échanges

LockTransfer, quant à lui, sécurise les échanges de documents en interne et en externe. Cette solution est particulièrement utile pour maintenir la continuité des activités en cas de compromission de la messagerie par exemple.

Voici les fonctionnalités proposées :

transfert sécurisé : tous les fichiers échangés via LockTransfer sont chiffrés. Par conséquent, seuls les destinataires autorisés peuvent y accéder ;

suivi des transferts : vous pouvez suivre l'historique des transferts, y compris les informations sur les expéditeurs et les destinataires;

compatibilité avec les réglementations : l'outil aide les organisations à rester conformes aux réglementations en vigueur concernant la protection des données, telles que le RGPD.

Aperçu de la fonctionnalité LockTransfer permettant de chiffrer une pièce jointe directement dans un email

“Circonscrire une cyberattaque en moins de 24h” : un cas d'usage éclairant

Le livre blanc SIIM94 présente un cas d'usage réel de l'utilisation de LockPass et LockTransfer face à une cyberattaque. Ce document illustre comment une structure publique à réussi, en partie grâce à ces outils, à circonscrire efficacement une cyberattaque en moins de 24 heures.

3 prérequis pour la sécurité de vos données face aux cyberattaques

100% français ou européen : un gage de souveraineté des données

L'importance de la souveraineté des données n'est pas une chose à prendre à la légère. Avec ces outils, les entreprises bénéficient de solutions développées et hébergées en France ou en Europe. Cela signifie que les données sont soumises aux réglementations françaises et européennes. Cette localisation garantit la souveraineté des données transférées conformément aux exigences du RGPD.

Certification et traçabilité

La certification CSPN (Certification de Sécurité de Premier Niveau) délivrée par l'ANSSI valide la robustesse des mesures de sécurité mises en place par certains de ces outils. C'est un gage de confiance pour les organisations. Cela assure que ces outils répondent à des standards de sécurité rigoureux.

Certaines solutions comme LockPass et LockTransfer offrent également l'option d'hébergement sur des plateformes cloud certifiées SecNumCloud. Cela signifie que les données sont stockées dans des infrastructures cloud sécurisées, répondant à des critères stricts de protection et de résilience.

Formation et sensibilisation des collaborateurs

La sensibilisation et la formation du personnel sont essentielles pour garantir que tous les employés comprennent les risques liés à la sécurité des données et les meilleures pratiques pour les prévenir. Cela comprend la formation sur la façon de repérer les tentatives de phishing, d'utiliser des mots de passe forts, de sécuriser les appareils et les réseaux, et de signaler toute activité suspecte.

En utilisant ces 5 outils vous augmenterez la sécurité informatique de toute votre organisation face aux cyberattaques !

