Mesurez votre notoriété IA avec AEO Grader

Avec AEO Grader, HubSpot aide les marques à mesurer leur visibilité dans les moteurs d’IA. L’outil gratuit s’impose comme une nouvelle référence pour piloter la présence digitale à l’ère de l’intelligence artificielle.

Avec l’essor des moteurs de réponse, HubSpot mise sur l’AEO (Answer Engine Optimization) pour redéfinir la performance des marques. Son nouvel outil gratuit, AEO Grader, permet d’évaluer comment les intelligences artificielles perçoivent et citent une entreprise. Cela ouvre la voie à une stratégie de visibilité, centrée sur la qualité des mentions plutôt que sur le volume de clics. Un grand pas pour le marketing digital.

L’ère de l’AEO : un nouveau levier d’acquisition

L’Answer Engine Optimization (AEO) s’impose comme le pendant moderne du référencement naturel. Le SEO vise à attirer du trafic vers un site web. L’AEO, quant à lui, cherche à garantir que les marques soient correctement citées et perçues dans les réponses générées par les systèmes d’IA. Ce basculement bouleverse la logique traditionnelle du marketing digital.

« Les marques ne se battent plus seulement pour être cliquées, mais pour être mentionnées de façon juste et avantageuse », résume un expert du secteur. C’est pourquoi HubSpot, déjà reconnu pour sa plateforme CRM, lance AEO Grader, un outil destiné à démocratiser cette nouvelle discipline stratégique.

Un outil pensé pour analyser la perception des IA

AEO Grader interroge directement les moteurs d’intelligence artificielle à partir de requêtes types. L’objectif est de comprendre comment une marque est citée, évaluée et contextualisée. L’outil délivre ensuite un score global de visibilité IA. C’est accompagné d’un rapport détaillé qui inclut la position concurrentielle, le sentiment associé et la crédibilité des sources citées.

Concrètement, il identifie les leaders, les challengers et les acteurs émergents sur un secteur d’activité donné. Il évalue la fréquence des mentions, la qualité du contexte, le ton employé et la légitimité des références utilisées par les modèles de langage. Cela offre aux équipes marketing un nouvel indicateur de performance dans un univers dominé par les moteurs de réponse.

De la mesure à l’action : un pilotage accessible

AEO Grader se distingue par sa simplicité. L’utilisateur saisit quelques informations et l’outil se charge du reste. En quelques instants, il produit une analyse claire du positionnement de la marque et propose des pistes concrètes d’optimisation. Le service peut être utilisé pour étudier sa propre visibilité ou celle de concurrents, ce qui en fait un levier d’analyse compétitive à fort potentiel.

HubSpot confirme sa volonté de rendre l’AEO accessible à toutes les entreprises. Cette initiative s’inscrit dans la continuité du rachat de XFunnel, pionnier du pilotage de la présence des marques dans les grands modèles de langage. AEO Grader a été présenté lors de l’événement INBOUND à San Francisco. Cela reflète la volonté de HubSpot de soutenir les marques. La notoriété ne se mesure plus seulement en clics, mais aussi en qualité des échanges.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

