Film Zelda : Nintendo dévoile les premières images de Link, Zelda, Hyrule…

Nintendo fait à nouveau sensation avec Zelda qui quitte enfin les pixels pour le grand écran. Le moins qu’on puisse dire, c’est que les premières images du film font déjà parler.

Oublions un instant la Switch et concentrons-nous sur ce que Nintendo nous sert avec le film Zelda. Adapté de la mythique franchise The Legend of Zelda, ce dernier a de quoi captiver dès les premières images. Et ce n’est pas qu’une impression. Chaque plan, chaque costume et chaque décor semble pensé pour nous plonger directement dans Hyrule.

Zelda et Nintendo font vivre Hyrule

Nintendo a dévoilé les premières images de Zelda en live-action, et le résultat attire déjà tous les regards. Benjamin Evan Ainsworth et Bo Bragason incarnent respectivement Link et Zelda dans un Hyrule luxuriant qui semble tout droit sorti du jeu.

Sur les photos officielles, ils apparaissent seuls ou ensemble, mais toujours avec ce petit charme qui fait mouche. Shigeru Miyamoto assure que « Le tournage se déroule comme prévu pour une sortie le 7 mai 2027. Nous vous remercions de votre patience et de votre intérêt. » Nintendo confirme ainsi son engagement à respecter l’univers de Zelda tout en offrant une production de qualité.

Pour les costumes, Nintendo ne fait pas dans la subtilité. Link arbore la tunique iconique de Twilight Princess, tandis que Zelda s’inspire du look de champion de Breath of the Wild. Dicen Lachman campe Impa . Cela avec un style tiré de sa version jeune dans Age of Calamity. On dirait que chaque détail souligne que Nintendo mise sur la fidélité visuelle de Zelda pour captiver les fans.

Une adaptation ambitieuse

Au-delà des costumes, c’est Hyrule qui attire l’œil grâce à Nintendo. Les décors verdoyants et la lumière travaillée offrent une ambiance digne des plus grands blockbusters. Les fans peuvent déjà imaginer combats, quêtes et mystères, avec Zelda et Link au centre de l’action.

Peu de détails sur l’intrigue ont fuité, mais le réalisateur Wes Ball avait annoncé dès 2023 son intention de créer un film qui séduirait les fans de Zelda tout en attirant un nouveau public. Nintendo et Ball visent un rendu proche d’un « Miyazaki en prises de vues réelles », tout en conservant l’originalité de la saga.

En s’inspirant de Breath of the Wild, Nintendo donne à Zelda un souffle moderne, accessible aux gamers comme aux néophytes. Les premiers visuels laissent entrevoir un film respectueux du matériau d’origine et ambitieux sur le plan cinématographique.

Pour les jeunes passionnés de tech et de gaming, cette adaptation Zelda par Nintendo promet de marier univers riche et effets visuels spectaculaires. Sans tomber dans le piège des adaptations ratées.

