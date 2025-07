Film Zelda : on sait enfin qui est l’actrice (et non, ce n’est pas un trans)

Qui incarneront les figures emblématiques du film The Legend of Zelda attendu pour 2027 ? Nous avons enfin la réponse ! Nintendo l’a révélé sur X. Fin du suspense…

Alors non, malgré les rumeurs, la princesse Zelda ne sera pas interprétée par Hunter Schafer. Cet honneur revient à Bo Bragason, une actrice britannique. Quant au héros légendaire Link, il sera incarné par Benjamin Evan Ainsworth.

L’annonce que voici a été faite par Shigeru Miyamoto, créateur de la franchise lui-même. Une image promotionnelle l’accompagne, montrant les deux acteurs en costume.

Bragason est vêtue d’une robe bleue évoquant clairement la tenue de Zelda dans Breath of the Wild et Ainsworth arborant une tunique vert foncé fidèle au style de Link.

This is Miyamoto. I am pleased to announce that for the live-action film of The Legend of Zelda, Zelda will be played by Bo Bragason-san, and Link by Benjamin Evan Ainsworth-san. I am very much looking forward to seeing both of them on the big screen. (1/2) pic.twitter.com/KA5XW3lwul