Chasse aux migrants dans la ferme de weed : chaos en Californie

Les raids de l’ICE dans des fermes de weed en Californie ont entraîné l’arrestation de 200 migrants, dont 10 mineurs, des affrontements violents et la mort tragique d’un ouvrier.

Californie – Jeudi 10 juillet 2025. Une descente de l’ICE, appuyée par la Garde nationale, a visé deux fermes de cannabis de Glass House Farms, situées à Camarillo (dans le comté de Ventura) et Carpinteria, comté de Santa Barbara. L’opération, censée cibler des travailleurs migrants en situation irrégulière, a rapidement dégénéré.

Deux fermes perquisitionnées et escalade de la violence

Les forces fédérales ont mené des perquisitions simultanées dans les exploitations de Glass House. Il s’agit de l’un des plus grands producteurs de weed au monde, agréé par l’État de Californie et employant des migrants.

La descente visait à interpeller des travailleurs migrants présumés sans papiers, y compris des mineurs. Selon Rodney Scott, directeur des douanes et de la protection des frontières, 10 mineurs ont été identifiés, dont 8 non accompagnés. Le plus jeune avait 14 ans.

Une enquête pour violations des lois sur le travail des enfants est en cours. Glass House a toutefois affirmé ne pas recruter délibérément de mineurs et collaborer avec les autorités.

La société annonce également une aide juridique pour ses employés arrêtés.

Très vite, l’intervention a dégénéré à Camarillo. Dans cette ferme de weed en Californie, des centaines de manifestants, majoritairement des défenseurs des droits des migrants, ont affronté les forces de l’ordre.

Les agents ont eu recours à des gaz lacrymogènes, des munitions à létalité réduite et ont bloqué plusieurs routes. Un hélicoptère survolait la zone pendant que des véhicules militaires patrouillaient.

Une vidéo relayée par ABC7 montre un manifestant armé tirant sur des agents. Le geste déclenchant une chasse à l’homme. Une récompense de 50 000 dollars a été promise pour son arrestation. En parallèle, un adolescent en larmes a crié en direct que sa mère avait été « enlevée ».

Un décès, plusieurs blessés

L’opération a fait de nombreuses victimes. Un ouvrier agricole de 57 ans répondant au nom de Jaime Alanís Garcia a péri suite à une chute dans une serre.

Selon l’United Farm Workers (UFW), il a chuté de plusieurs étages en essayant d’échapper aux forces de l’ordre. Au total, 8 travailleurs ont été hospitalisés, 5 autres soignés sur place, d’après les pompiers du comté de Ventura.

Cesar Ortiz, frère d’un homme placé en détention, a déclaré que les travailleurs étaient maintenus dans des conteneurs sans ventilation. « Ces gens viennent juste travailler, se battre chaque jour pour vivre. Ils ne sont pas armés. Et pourtant, les agents arrivent comme à la guerre. »

Tricia McLaughlin, secrétaire adjointe du département de la sécurité intérieure, a défendu l’opération. « Les agents ont sauvé au moins dix enfants migrants d’une situation d’exploitation, de travail forcé, voire de traite. »

Mais le syndicat UFW dénonce une répression excessive et rappelle que les lois fédérales excluent souvent les ouvriers agricoles des protections minimales.

Le maire d’Oxnard, Luis McArthur, s’est dit inquiet pour les ouvriers, souvent originaires de sa commune et désormais forcés de se cacher dans des conditions précaires.

