Star Wars : vous pouvez acheter le sabre de Dark Vador (si vous avez 3 millions $)

Propstore vise les fans de Stars Wars qui ont un grand budget ! Le sabre laser original de Dark Vador est à vendre pour 3 millions de dollars. Une pièce culte, certes, mais il va falloir casser la tirelire !

Fans de Star Wars, préparez votre portefeuille ! Une opportunité rare vous permet de mettre la main sur l’accessoire iconique de votre personnage préféré. Vous pouvez acquérir le seul et unique sabre laser de Dark Vador, enfin, si vous êtes millionnaire. Puisque cette relique n’est pas pour toutes les bourses. Car pour manier le pouvoir du Côté Obscur, il faudra débourser environ 3 millions de dollars.

Oui, le vrai sabre de Dark Vador !

Bien sûr, le sabre laser de Dark Vador en vente est celui que vous avez vu à l’écran, dans le film. C’est celui qu’ont utilisé David Prowse et le cascadeur Bob Anderson dans l’Empire contre-attaque et Le retour de Jedi.

Cet accessoire mythique de Star Wars sera proposé aux enchères publiques en septembre. Direction à Los Angeles, où l’on fête le 45e anniversaire de l’Empire contre-attaque. Cela signifie qu’il vous reste quelques mois pour rassembler la somme, si vous le désirez vraiment. Car son prix est estimé entre 1 et 3 millions de dollars.

Mais alors, pourquoi ce sabre-là ? Surtout quand on sait qu’il existe des tonnes de répliques bien moins chères. Parce que ce n’est pas n’importe quel objet. Sa fabrication est unique. Il a été créé à partir de vieilles lampes-flash utilisées par la presse britannique dans les années 1940.

Ensuite, on y a intégré des grips en plastique, des petites bulles transparentes et des fils décoratifs. Tout ça pour lui donner l’apparence d’une vraie arme. En plus, on a ajouté un système spécial pour pouvoir y fixer facilement une tige en bois. Cette dernière servait de lame pendant les scènes de combat.

Un prix qui s’explique

Vous vous dites que 3 millions de dollars pour le sabre de Dark Vador est immense ? C’est vrai que ça fait beaucoup. Or, Propstore à ses raisons. « Les sabres laser authentiques issus de la trilogie originale sont extrêmement rares », a déclaré Brandon Alinger, directeur général de Propstore.

Pour lui, ce sabre n’est pas juste un objet. « Il s’agit d’une pièce exceptionnelle, digne des plus belles collections au monde ». Il le qualifie même comme un « artefact historique ». Il s’agit donc d’un vrai trésor pour les fans et les collectionneurs.

Alors, qui est prêt à dépenser autant pour un accessoire, vous demandez-vous sans doute ? Mais sachez que ce n’est pas la première fois que ça arrive. En 2022, quelqu’un a acheté une miniature d’un chasseur X-wing Star Wars pour plus de 2,3 millions de dollars.

