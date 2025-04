Kay Vess vous attend dans Star Wars Outlaws sur Switch 2

C’est désormais officiel : Star Wars Outlaws sortira le 4 septembre 2025 sur Nintendo Switch 2. L’annonce a été faite lors d’un événement Star Wars organisé au Japon, accompagné d’un teaser spécialement conçu pour la console de Nintendo.

Ce trailer permet de découvrir un premier aperçu des mécaniques de jeu et des graphismes attendus. Révélé initialement pendant le Nintendo Direct du 2 avril, le titre fait déjà beaucoup parler. Il s’agit du tout premier Star Wars en monde ouvert, une promesse qui attire autant les fans que les amateurs d’action-aventure. Sa date tombe trois mois après le lancement de la Switch 2, prévue pour le 5 juin 2025.

Une héroïne hors-la-loi au cœur de la galaxie

Star Wars Outlaws ne met pas en scène un Jedi ou un Sith, mais une contrebandière nommée Kay Vess. Elle cherche à fuir son passé et à conquérir sa liberté dans une galaxie peuplée de criminels, de trahisons et d’opportunités. Elle est accompagnée de Nix, une petite créature agile qui l’aide à se sortir des situations les plus délicates.

Kay évolue dans un univers où chaque décision compte. Vol, infiltration, persuasion et action directe font partie de son arsenal. Avec une tenue évoquant les chasseurs de primes et une posture déterminée, elle s’inscrit dans la lignée des figures grises de l’univers Star Wars.

Une galaxie vivante à explorer librement

La promesse de Outlaws repose sur la liberté d’exploration. Le joueur pourra découvrir des villes animées, des cantinas surpeuplées et des zones désertiques à parcourir en speeder. Chaque recoin cache des missions secondaires, des défis à relever ou des ennemis inattendus.

Ce monde ouvert s’étend bien au-delà des planètes classiques. Il promet également des zones inédites, avec un focus sur l’ambiance, les interactions sociales et les conséquences de vos choix. Le jeu entend bien mettre la réputation du joueur au centre des enjeux narratifs.

Outlaws ne lésine pas sur l’action. Kay sera amenée à exécuter des missions à hauts risques commanditées par les syndicats criminels de la galaxie. L’infiltration de repaires ennemis, le vol de cargaisons précieuses et les manœuvres de manipulation feront partie du quotidien.

Chaque décision, chaque mission réussie ou ratée, impactera directement la réputation de Kay auprès des différents groupes. Cela influencera ses futures alliances, ses récompenses et même la difficulté de certaines zones. Ce système dynamique pousse à réfléchir avant d’agir.

Le Trailblazer, une arme volante redoutable

Dernier pilier du gameplay : le pilotage du vaisseau Trailblazer, avec des combats spatiaux dynamiques contre l’Empire ou d’autres ennemis. Les séquences en vol mêleront poursuites, tirs précis et esquives tactiques. De quoi ravir les fans de dogfights stellaires.

Ces batailles viennent compléter un gameplay déjà riche au sol. Le mélange entre exploration planétaire et affrontements spatiaux promet un rythme soutenu, sans redondance ni temps mort.

Avec une sortie calée pour début septembre, Star Wars Outlaws pourrait bien être l’un des premiers grands titres narratifs de la Switch 2. En misant sur une héroïne originale, une galaxie libre d’accès et des combats variés, Ubisoft frappe fort. Et les premières images semblent annoncer un voyage épique entre ombre, alliances douteuses et choix décisifs.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.