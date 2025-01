La Switch 2 pourra-t-elle lire les jeux Switch 1 ? Nintendo répond enfin sur la rétrocompatibilité

Nintendo a enfin brisé le silence et c’est pour annoncer une bonne nouvelle. La Switch 2 sera bien compatible avec les jeux de la première Switch.

Ce détail, très attendu, a été enfin confirmé, mettant fin aux spéculations qui enflammaient la communauté des joueurs depuis des mois.

La rétrocompatibilité, la meilleur décision

Dans une déclaration à GameFile, Nintendo a précisé que cette décision a été prise pour répondre aux attentes des millions de joueurs de la Switch actuelle.

« La Nintendo Switch est utilisée par de nombreux consommateurs. Nous avons donc décidé de permettre à ces utilisateurs de profiter de leurs jeux actuels sur le successeur de la Switch.», a expliqué l’entreprise.

Alors, c’est officiel : la Switch 2 sera capable de lire à la fois les nouveaux jeux qui lui sont exclusifs et les anciens titres de la Switch.

Mais ce qu’on craignait a aussi été confirmé : certains jeux de la première console pourraient ne pas être pris en charge par la Switch 2.

Nintendo n’a pas encore précisé lesquels. Par ailleurs, aucun jeu exclusif pour la nouvelle console n’a encore été dévoilé. Toutefois, la présentation Nintendo Direct, prévue pour le 2 avril 2025, devrait lever le voile sur ces zones d’ombre.

Petit rappel sur les caractéristiques de la Switch 2

À en juger par la vidéo de présentation partagée par Nintendo, la Switch 2 restera fidèle à sa prédécesseure, mais elle sera légèrement plus grande. Elle affichera des Joy-Con au design noir élégant agrémenté de touches colorées et ses manettes ne coulissent plus sur les côtés.

Elles seront fixées grâce à un système magnétique et pourraient même servir de souris, ce qui synchronise parfaitement avec les récentes fuites. Un bouton supplémentaire a également fait son apparition sous le bouton d’accueil du Joy-Con droit.

Parmi les améliorations, les boutons SL et SR ont été agrandis pour une prise en main plus confortable. Côté connectique, la console se modernise avec un port USB-C et une prise casque 3,5 mm situés sur le dessus.

La béquille a aussi été repensée avec un design en U, plus robuste et pratique. Quant à la station d’accueil, elle adopte des courbes arrondies pour un look plus contemporain.

Comme sur la Switch originale, une poignée manette permet toujours de transformer les Joy-Con en une manette classique pour une expérience de jeu traditionnelle.

Alors, pensez-vous que cette rétrocompatibilité suffira à convaincre les joueurs d’adopter la Switch 2 avec son prix estimé à 449 $, voire jusqu’à 499 $ ? Et en passant, quels jeux de votre collection aimeriez-vous absolument voir compatibles avec la Switch 2 ?

Dites-nous tout dans le commentaire !

