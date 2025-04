Nintendo Switch 2 : on connaît enfin la date d’ouverture des précommandes !

La Nintendo Switch 2 arrive bientôt et bonne nouvelle, les précommandes ouvrent dès le 24 avril 2025 !

Officialisée le 2 avril, la console hybride de Nintendo sera disponible le 5 juin 2025. La Switch 2 s’élève à 469,99 euros ou 509,99 euros avec Mario Kart World. Mais les inquiétudes sur les droits de douane impactent le prix, avec une hausse des prix des accessoires.

La Nintendo Switch 2 sortira le 5 juin 2025 et coûtera 469,99 € ! #NintendoSwitch2 #NintendoDirect pic.twitter.com/6spyeHZLIs — Nintendo Actu (@NintendoActu) ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025

Une hausse de prix inattendue

Cette console hybride très attendue possède un écran Full HD 120 Hz et des Joy-Con magnétiques avec capteur optique. À cela s’ajoutent des fonctionnalités sociales telles que GameChat et GameShare.

Cependant, la nouvelle des précommandes de la Switch 2 est teintée d’une légère déception. Les accessoires coûtent plus cher en raison d’une augmentation de 5 à 10 dollars.

En effet, les Joy-Con 2 se vendent à 94,99 dollars, tandis que la manette Pro atteint 84,99 dollars. La station d’accueil grimpe à 119,99 dollars.

Toutefois, les jeux disponibles au lancement en valent le détour. Dès sa sortie, la Switch 2 propose Mario Kart World à 79,99 dollars et Donkey Kong Bananza à 69,99 dollars.

Des versions améliorées arrivent, comme Zelda: Breath of the Wild. La rétrocompatibilité inclut les jeux Switch physiques, numériques et ceux du catalogue GameCube.

Les prix des jeux et accessoires Nintendo Switch 2 :



– Mario Kart World : 79,99€ numérique / 89,99€ physique



– Donkey Kong Bananza : 69,99€ numérique / 79,99€ physique



– Manette Pro : 89,99€



– Manette Nintendo GameCube : 69,99€



– Caméra Nintendo Switch 2 : 59,99€ pic.twitter.com/H4T8HnE7IS ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025 ?ref_src=twsrc%5Etfw">April 2, 2025

En attendant le jour des précommandes, sachez que plusieurs revendeurs proposent déjà la Switch 2. Restez attentifs aux promotions, certains baissent déjà leurs marges.

La douane freine les précommandes de la Switch 2

Pour rappel, Nintendo a retardé les précommandes de la Switch 2 aux États-Unis; initialement prévue le 9 avril. La date a été repoussée au 24 avril 2025 pour évaluer l’impact des tarifs douaniers annoncés le 3 avril.

Instaurés par l’administration Trump, ces tarifs ciblent plusieurs pays, notamment la Chine, avec des taxes pouvant atteindre 145 %. Dans le même bateau, le Vietnam est taxé à 46 %, temporairement réduit à 10 % pour 90 jours.

Pour limiter l’impact, la firme japonaise produit une grande partie de ses consoles au Vietnam plutôt qu’en Chine. En outre, Nintendo a stocké des Switch 2 aux États-Unis avant les hausses tarifaires.

Pour l’heure, la console conserve son prix de 449,99 dollars aux États-Unis. Nintendo évoque toutefois des variations du marché liées aux taxes. Si ces mesures perdurent, une révision des prix n’est pas exclue d’ici 2026.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.