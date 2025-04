Switch 2 : Voici les meilleurs jeux du lancement et Mario n’est même pas le meilleur !

Dévoilée le 2 avril, la Nintendo Switch 2 s’accompagne de premières annonces fortes, dont un nouveau jeu Donkey Kong en 3D. Voici donc les meilleurs jeux du lancement de la console.

Lors du Nintendo Direct, nous avons découvert que la Nintendo Switch 2 bénéficiera de mises à niveau pour certains jeux Nintendo Switch. Cette mise à jour permet avant tout de redécouvrir les jeux dans de meilleures conditions grâce aux performances accrues de la nouvelle console. Découvrez ici la liste des jeux concernés par ces améliorations, qu’elles soient gratuites ou payantes !

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Vous voulez un média comme celui que vous lisez ? Passez de lecteur à leader ! Faites de votre entreprise un acteur inévitable avec votre propre média 🔥 Je veux mon média

Une mise à niveau gratuite pour certains jeux

Effectivement, toutes les mises à niveau des jeux Nintendo Switch vers la Switch 2 ne sont pas payantes ! D’ailleurs, la liste des mises à jour gratuites est plus nombreuse que les payantes. C’est justement une excellente nouvelle pour les joueurs.

Le plus génial avec cette mise à niveau, c’est que vous n’avez pas besoin d’un abonnement Nintendo Switch Online pour en bénéficier. Comment faire alors pour en profiter ? Il suffit de connecter votre Switch 2 à Internet pour télécharger la mise à jour.

Pour le lancement, on retrouve surtout des titres Nintendo, dont plusieurs grands classiques de la console précédente. Vous pouvez retrouver Super Mario 3D World + Bowser’s Fury, Super Mario Odyssey et Captain Toad: Treasure Tracker.

Les jeux The Legend of Zelda seront aussi disponibles comme The Legend of Zelda: Link’s Awakening (2019) et The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Il y aura également certains jeux célèbres comme New Super Mario Bros. U Deluxe, l’Atelier du Jeu Vidéo, 51 Worldwide Games, ARMS ou encore Cérébrale Académie : bataille de méninges.

Certains jeux qui avaient été critiqués pour leur performance technique comme Pokémon Écarlate et Violet sont aussi de la partie. Ce sera ainsi une belle occasion de les redécouvrir dans de meilleures conditions.

Une liste de jeux Nintendo encore plus excitante avec la mise à niveau payante sur Nintendo Switch 2 !

Pour profiter de certains jeux vers la Nintendo Switch 2, vous devez payer. En effet, certains jeux nécessitent un paiement pour profiter d’une version améliorée. Pour rappel, les tarifs varient selon le contenu proposé.

Nintendo applique généralement deux niveaux de tarification. Pour une mise à jour graphique simple, il faudra compter 10 €. En revanche, une mise à niveau qui combine améliorations visuelles et contenu supplémentaire revient à 20 €.

Néanmoins, il y a une petite exception ! Pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel, certaines mises à niveau sont offertes. C’est actuellement le cas pour deux titres majeurs de la série Zelda, mais d’autres jeux pourraient suivre cette voie à l’avenir.

Parmi ces jeux, on peut citer The Legend of Zelda: Breath of the Wild et The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom qui sont proposés à 10 € pour la mise à niveau. Par ailleurs, la mise à niveau est gratuite pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Pour les jeux Légendes Pokémon Z-A et Metroid Prime 4: Beyond la mise à niveau est à 10 €. Enfin, pour Super Mario Party Jamboree et Kirby et le Monde Oublié le tarif est à 20 €.

Je trouve que la liste de jeux est jusqu’ici incroyable ! Quel est votre avis sur ces jeux ? Partagez votre réponse dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.