Les fans vont être déçus : la version Switch 2 de Zelda Breath of the Wild ne comprendra pas le DLC

Depuis son annonce, la Nintendo Switch 2 fait beaucoup parler d’elle… Et pas toujours pour les bonnes raisons je l’avoue. Avec un prix à 470 € et des jeux qui dépassent joyeusement les 80 €, les fans sont vite pour le moins frustrés.

Les débats enflamment les réseaux, les forums s’agitent, chaque jour apporte son petit lot de révélations croustillantes. Et devinez quoi ? Celle du jour concerne The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Nintendo a confirmé que l’édition Switch 2 de ce grand classique, pourtant vendue comme une version « améliorée », ne contiendra pas le moindre petit DLC.

Pour ceux qui ne le savent pas – parce que oui, tout le monde n’est pas gamer – un DLC, c’est un genre de contenu additionnel. Les studios le proposent après la sortie d’un jeu pour enrichir l’expérience.

Cela peut être de nouvelles missions, des cartes ou zones inédites, des personnages supplémentaires, ou même simplement des objets bonus ou cosmétiques.

Depuis l’annonce des jeux compatibles avec la Switch 2, on cherche encore à vraiment comprendre comment ça marche.

Ce qu’on sait pour l’instant c’est que si vous possédez déjà The Legend of Zelda: Breath of the Wild et que vous avez acheté le pass d’extension. Vous pourrez aussi y jouer sur la Switch 2, sans frais supplémentaires.

Toutefois, notez qu’il existe une version « boostée » de ce jeu. Celle-ci est spécialement pensée pour la Switch 2. Meilleurs graphismes, meilleures performances, succès intégrés et même une compatibilité avec « Zelda Notes », le nouveau service en ligne de Nintendo.

Cette édition propose une expérience remise au goût du jour, mais… Si vous avez déjà le jeu sur Switch, vous ne profiterez pas automatiquement de ces améliorations. Il faudra acheter un pack de mise à niveau à 10 dollars pour y accéder.

Pour les tout nouveaux joueurs par contre, c’est différent. Nintendo propose directement la version améliorée de Breath of the Wild. Elle coûte 70 dollars mais toujours sans le pass car ce dernier est vendu séparément.

Votre facture s’élèvera donc à 90 €, 70 € pour le jeu et 20 € pour le pass. Vous comprenez maintenant pourquoi je disais que beaucoup vont être déçu.

Nintendo frappe vraiment fort, on dirait

Nintendo justifie sa décision en disant qu’il n’a rien changé, que c’est comme ça depuis le début. Seulement, le marché du jeu vidéo a évolué depuis 2017.

Aujourd’hui, beaucoup d’éditeurs sortent des versions GOTY (Game of the Year) ou Ultimate », qui regroupent leur jeu complet + tous les DLC.

Et surtout, ils les vendent souvent moins cher qu’à leur prix de lancement. Une manière de récompenser les joueurs patients ou de donner une seconde vie au jeu sur une nouvelle console.

Mais Nintendo, lui, fait l’inverse. Il reprend un jeu de 2017, le booste un peu graphiquement, rajoute quelques fonctions (comme le fameux « Zelda Notes »). Pire, il le vend au prix fort — sans inclure les DLC.

Ce que beaucoup trouvent abusé, c’est de devoir payer plus cher aujourd’hui pour un contenu qui aurait pu être inclus d’office dans cette édition soi-disant « améliorée ».

Et vous, qu’est ce que vous en pensez ? Racontez-nous dans le commentaire !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.