Nintendo Switch : Cet accessoire essentiel est 3x moins cher sur Amazon

La Nintendo Switch se joue avec cet accessoire essentiel afin d’éviter le manque de stockage. Vous pouvez l’acheter trois fois moins cher sur Amazon.

Le stockage interne reste le principal défaut de la populaire console hybride. La capacité basique ne suffit pas et l’utilisation d’une carte micro SD officielle est nécessaire. La Nintendo Switch peut facilement agacer sans cet accessoire essentiel. Actuellement en promotion sur Amazon, il s’achète trois fois en dessous de son prix de base.

Des jeux de plus en plus volumineux

Un des défis majeurs de la Switch est son espace de stockage interne limité. Il en faut peu pour remplir la console. Pour épuiser les 32 Go de stockage, vous avez seulement à télécharger quelques jeux, installer The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, puis faire quelques captures d’écran.

Nintendo a sans doute voulu rectifier le coche en doublant la capacité de stockage pour la Switch OLED. Mais 64 Go ne représentent pas une amélioration significative. La taille des nouveaux jeux ne cesse d’augmenter. Vous pouvez manquer d’espace après seulement quelques semaines d’utilisation.

Alors, quelle est la solution ? Devriez-vous privilégier les jeux en version physique plutôt que les copies digitales ? Les joueurs font généralement le choix des copies digitales. En revanche, ils augmentent le stockage interne de la console avec la carte micro SD officielle. Nintendo et SanDisk ont conçu pour la Switch cet accessoire essentiel.

Jusqu’à 512 Go pour la Switch

Actuellement, vous pouvez profiter de cette offre exceptionnelle pour avoir la carte micro SD SanDisk de 256 Go, spécialement conçue pour la console hybride de Nintendo. Son prix basique de 93,99 euros subit une baisse de 63%. Cet accessoire essentiel est ainsi disponible à seulement 34,79 euros.

En plus d’offrir une compatibilité optimale, la carte micro SD se distingue par son design inspiré de la licence emblématique du géant nippon du jeu vidéo. Elle s’affiche en jaune et présente une des étoiles iconiques de l’univers de Super Mario.

Vous avez le choix entre diverses options de capacité de stockage pour la carte micro SD. À noter que le design change selon le volume proposé. Si vous prenez une carte de 512 Go, celle-ci sera bleue-verte et portera l’emblème d’Animal Crossing. Pour une capacité de 128 Go, la carte sera rouge et affichera le célèbre champignon de Super Mario.

Beaucoup de jeux à venir pour la Nintendo Switch, donc il faut cet accessoire essentiel

D’autre part, quelle que soit la capacité de la carte micro SD, la vitesse de transfert reste à 100 MB/s. La carte micro SD n’est pas seulement compatible avec la Switch. Vous pouvez vous en servir avec d’autres appareils, tels que votre smartphone ou votre appareil photo.

Malgré ses huit années d’existence, la Switch n’est pas encore en fin de vie. Les rumeurs et les leaks parlent beaucoup de la deuxième génération de la console hybride. Mais pour l’heure, Nintendo n’a aucune intention d’abandonner le modèle actuel.

En effet, la Switch arrive encore à performer en termes de ventes. Ses récents jeux connaissent un véritable carton, notamment The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder. Si ce contexte favorable perdure, la Switch 2 ne risque pas d’arriver de sitôt à en croire les analystes.