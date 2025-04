Elder Scrolls 6 : tout ce qu’on sait déjà sur le successeur de Skyrim

Elder Scrolls 6, le prochain chef-d’œuvre de Bethesda, promet une aventure épique sur Xbox et PC. Mais les fans craignent que ce rêve ne tarde trop à se concrétiser…

Le teaser d’Elder Scrolls 6 montrait simplement un paysage montagneux sans gameplay ni détails concrets. C’est à peine suffisant pour confirmer l’existence du projet, sans révéler ce que le RPG pourrait offrir. Cette annonce anticipée visait surtout à rassurer sur l’avenir de la série après Skyrim (2011). Depuis, Bethesda s’est montré avare en informations.

Le développement d’Elder Scrolls 6 ralentit

Le retard s’explique notamment par la priorité donnée à Starfield. Le développement actif de Elder Scrolls 6 n’a véritablement commencé qu’en 2023, après plusieurs années de pré-production.

Il faut aussi compter avec le cycle de développement long. Les RPG de Bethesda, comme Skyrim ou Starfield, exigent plusieurs années pour bâtir des mondes vastes et immersifs. Todd Howard a confirmé que TES6 reposera sur le Creation Engine 2, qui nécessite un gros travail technique.

S’ajoute enfin l’impact de l’achat de ZeniMax Media par Microsoft en 2021. Cette acquisition a influencé les priorités du studio, avec un accent mis sur l’exclusivité Xbox et PC.

Bethesda semble déterminé à livrer un jeu à la hauteur de l’héritage de Skyrim. Le studio prend son temps pour intégrer des améliorations en IA, en graphismes et en mécaniques.

En parallèle, des fuites autour d’un remaster d’Oblivion, attendu pour avril 2025, montrent que Bethesda gère plusieurs projets en parallèle.

Phil Spencer déclarait en 2023 que le jeu était prévu dans « plus de cinq ans », laissant entrevoir une sortie vers 2028. Toutefois, certains documents liés au procès FTC vs Microsoft évoquent l’année 2026 comme une possibilité.

Derniers leaks et spéculations

Elder Scrolls 6 se présente comme un RPG ambitieux, successeur spirituel de Skyrim, avec un monde ouvert et une narration dense. Pour l’instant, aucun détail officiel sur l’intrigue ou le cadre n’a été dévoilé.

Les fans imaginent un retour à Tamriel, en se basant sur l’esthétique du teaser diffusé en 2018. Les rumeurs, nombreuses et rarement vérifiées, alimentent le mystère.

Parmi les plus relayées, on retrouve celles du leaker eXtas1s, partagées sur X et Reddit en février 2025. Elles évoquent un cadre entre Hammerfell et High Rock, des combats navals, la gestion de navires, le retour des dragons et de l’exploration sous-marine.

Une annonce en juillet 2025 a même été évoquée. Mais vu l’état actuel du développement, cela semble peu probable. La source d’origine, un ancien post 4chan, fragilise encore la crédibilité de ces fuites.

Une campagne Make-A-Wish, permettant à un enfant de devenir PNJ dans TES6, a rappelé un concours similaire organisé pour Starfield deux ans et demi avant sa sortie. Certains y voient un indice d’un lancement possible entre 2026 et 2027.

Une sortie sur PC et Xbox Series X|S paraît acquise. Des documents issus de l’affaire FTC contre Microsoft excluaient la PS5 dans un premier temps.

Pourtant, des titres comme Sea of Thieves ont depuis rejoint la console de Sony. Elder Scrolls 6 pourrait suivre cette logique. En revanche, une version Xbox One paraît peu probable.

Par ailleurs, Jeffrey Frampton, programmeur chez Bethesda, a mentionné un projet non annoncé prévu pour « la décennie en cours », soit d’ici 2030. Beaucoup y voient Elder Scrolls 6, ce qui suggère une sortie plus tardive, peut-être même cross-gen, avec une compatibilité PS6 et Xbox Series 2.

