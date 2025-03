Nintendo Direct : plus de détails sur la Switch 2 ?! N’y comptez pas trop…

Aujourd’hui le 27 mars, à précisément 15h, heure française, Nintendo tiendra un nouveau Direct. Mais ne vous emballez pas trop : la Switch 2 n’y sera absolument pas abordée. Il faudra attendre le 2 avril pour en savoir plus sur cette future console de Big N.

Le constructeur japonais a officialisé ce Nintendo Direct via son compte X. La diffusion durerait 30 minutes et se concentrerait uniquement sur les prochains jeux Switch.

Nintendo a été très clair : aucune information sur la Switch 2 ne sera partagée avant la présentation qui lui est dédiée.

Tune in tomorrow, March 27th, at 7 a.m. PT for a livestreamed #NintendoDirect, featuring around 30 minutes of upcoming games for Nintendo Switch. There will be no updates about Nintendo Switch 2 during this presentation.



Watch it here: https://t.co/sJFoxe0mq0 pic.twitter.com/1XeAuff5o1