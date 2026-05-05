L’IA de Google l’accuse de crimes sexuels, Ashley MacIsaac contre-attaque 

Ashley MacIsaac, un violoniste canadien de renom s’attaque à Google devant la justice. Selon sa plainte, l’application AI Overview du géant l’aurait présenté à tort comme un délinquant sexuel.

Cela a déclenché une série de conséquences bien réelles dans sa carrière et sa réputation. Le musicien, lauréat de plusieurs prix Juno, réclame ainsi 1,5 million de dollars dans une action civile déposée en Ontario.

Google accusé de diffamation

Pour ceux qui ne le savent pas, AI Overview est au fait l’outil d’aperçu IA qui fournit des résumés en haut de la page de résultats de recherche Google.

D’après MacIsaac, cet outil le nomme responsable de plusieurs crimes graves. Dont l’agression sexuelle d’une femme, le fait d’avoir sollicité un enfant en ligne à des fins d’abus sexuel, ainsi que des violences ayant entraîné des blessures corporelles.

L’IA avançait même qu’il figurait à vie sur un registre national des délinquants sexuels. Le document judiciaire soutient que le format de publication de ces affirmations est suffisamment crédible pour que le public le prenne au sérieux.

Ashley MacIsaac estime ainsi que Google porte la responsabilité de ces contenus, car l’entreprise développe et contrôle le système en question. Il reproche notamment à la firme de savoir, ou de devoir savoir, que ce type d’outil peut produire des erreurs graves.

La plainte insiste sur le fait que ces résultats sont diffusés de manière prévisible, et donc évitable. D’autant que les conséquences ne restent virtuelles. Ces erreurs numériques ont un impact concret sur une carrière artistique.

De lourdes conséquences pour Ashley MacIsaac

Le musicien affirme avoir découvert l’existence de ces informations après l’annulation d’un concert prévu en décembre. L’événement aurait été annulé à la suite de plaintes du public, directement influencées par ce qu’ils avaient lu en ligne.

La Première Nation de Sipekne’katik a ensuite présenté des excuses publiques. Cette dernière admettait alors que la décision reposait sur des données erronées issues d’une recherche assistée par IA.

Dans ce message d’excuses, l’organisation a admis que les informations diffusées associaient à tort l’artiste à des infractions qui ne le concernent pas. Elle a exprimé ses regrets pour les dommages causés à sa réputation et à ses moyens de subsistance.

De son côté, le violoniste décrit une situation difficile à vivre, marquée par une forme d’inquiétude personnelle lorsqu’il doit monter sur scène. Il évoque une peur liée à l’image fausse qui lui a été attribuée, et l’incertitude de voir cette étiquette continuer à circuler.

La réaction de Google face au malheur d’Ashley MacIsaac

Dans sa plainte, Ashley MacIsaac affirme n’avoir reçu ni contact direct ni excuses de la part de Google. Le musicien réclame ainsi des dommages généraux, aggravés et punitifs.

Il estime que la réaction de l’entreprise face à ces publications erronées a été trop légère. Que si ces accusations avaient été formulées par un humain au nom de Google, les conséquences juridiques auraient été bien plus lourdes.

Le géant, de son côté, avait déjà répondu par l’intermédiaire d’un porte-parole, expliquant que ses systèmes d’IA étaient constamment améliorés. Il évoquait des ajustements réguliers pour corriger les erreurs liées à une mauvaise interprétation de contenus en ligne ou à un manque de contexte.

Elle affirmait également investir dans la qualité des réponses fournies par ses outils. En attendant la suite de la procédure, la version AI Overview concernant Ashley MacIsaac a évolué. Elle mentionne désormais son action en justice contre la firme.

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