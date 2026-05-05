Pourquoi OpenAI investit aussi 10 milliards $ dans une joint venture private equity ?

OpenAI structure désormais sa propre machine de distribution, avec une joint venture valorisée 10 milliards de dollars, pour industrialiser le déploiement de l’IA en entreprise. En s’alliant à des géants du private equity, la firme transforme son modèle pour capter la demande entreprise à grande échelle.

OpenAI a levé plus de 4 milliards de dollars auprès de 19 investisseurs pour lancer une joint venture dédiée au déploiement de ses solutions d’IA, valorisée 10 milliards de dollars. L’entreprise s’appuie sur des fonds de private equity qui dispose de milliers d’entreprises en portefeuille. OpenAI souhaite accélérer l’adoption de ses outils, sécuriser des revenus récurrents et renforcer sa position dans la course au marché B2B de l’IA.

Une joint venture à 10 milliards $ pour industrialiser la distribution de l’IA

Quelques heures avant l’annonce d’Anthropic, OpenAI a levé plus de 4 milliards de dollars pour lancer une entité dédiée. On le désigne souvent comme “The Deployment Company”. L’opération valorise la structure à 10 milliards de dollars, avec OpenAI en position majoritaire et décisionnelle.

Autour de la table, nous retrouvons des grands noms du capital-investissement comme TPG, Brookfield, Advent ou Bain Capital. D’autres investisseurs institutionnels et cabinets de conseil les rejoignent.

JUST IN: OpenAI launches “The Deployment Company,” a $10B joint venture to help businesses adopt AI at scale.



19 investors including TPG, Brookfield, Bain Capital, Advent, and SoftBank. pic.twitter.com/W5nEBU1mz4 — Tokens on Solana (@tokens) May 4, 2026

Ainsi, cette joint venture va aider à accélérer l’adoption des solutionsd’OpenAI dans les entreprises. Les partenaires apportent un accès direct à un portefeuille de plus de 2 000 sociétés. Ce montage permet aussi de mutualiser les risques et d’aligner les intérêts. Les fonds maximisent la valeur de leurs participations via l’IA. Tandis qu’OpenAI sécurise des revenus récurrents à grande échelle.

Le modèle private equity comme accélérateur d’adoption en entreprise

Le même jour, Anthropic annonçait une joint venture similaire avec Blackstone, Goldman Sachs ou Hellman & Friedman. Celle-ci est valorisée 1,5 milliard de dollars. Les deux acteurs convergent donc vers un modèle hybride entre éditeur logiciel et opérateur d’infrastructure business.

Le principal frein à l’adoption de l’IA estson déploiement concret. Intégration, formation, adaptation des processus métiers… autant de chantiers complexes que les entreprises peinent à mener seules. Et avec les fonds de private equity, OpenAI contourne donc ce blocage. Les entreprises du portefeuille deviennent des terrains d’expérimentation à grande échelle. Ainsi, l’IA sera un levier de transformation piloté, avec des ressources dédiées.

Cela s’inspire directement du modèle des “forward deployed engineers” popularisé par Palantir. Des équipes techniques sont intégrées chez le client pour adapter la technologie à ses besoins spécifiques. La joint venture permet justement de financer et industrialiser ce type de déploiement. C’est très coûteux mais très efficace.

La stratégie d’OpenAI dans la course à l’IPO et à la domination B2B

Par ailleurs, vient aussi la préparation à une introduction en bourse. OpenAI est valorisée à 852 milliards de dollars après sa levée de mars, et Anthropic viserait 900 milliards. Les deux startups doivent démontrer leur capacité à générer des revenus durables.

Or, le marché entreprise est le seul capable d’absorber des contrats importants et récurrents. Avec ces véhicules d’investissement dédiés, OpenAI sécurise à la fois son pipeline commercial et sa crédibilité financière.

En plus, ils ont nommé Brad Lightcap à la tête de projets spéciaux, qui incluent la supervision de ces initiatives. Selon Bloomberg, cette réorganisation interne va renforcer l’exécution commerciale, notamment sur les grands comptes.

Ces joint ventures permettent aussi de verrouiller le marché. OpenAI s’intégre dans les entreprises via les portefeuilles des fonds. L’entreprise crée alors des dépendances technologiques difficiles à remplacer.

En investissant 10 milliards de dollars dans ce type de structure, OpenAI ne fait pas qu’élargir son offre. L’entreprise change la manière dont l’IA se diffuse dans l’économie réelle. Moins comme un outil, plus comme une couche stratégique au sein des entreprises.

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