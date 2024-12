La « révolution » des PC IA est un flop avant d’avoir commencé : découvrez pourquoi

Micron, le géant de la mémoire, enregistre des performances en demi-teinte. Par ailleurs, ses prévisions pour 2024 sèment le doute sur le potentiel du supercycle des PC et smartphones alimentés par l’IA. Une révolution technologique semble plus incertaine que jamais.

Les espoirs placés dans une révolution des PC et smartphones à intelligence artificielle s’estompent face aux derniers résultats financiers de Micron. L’entreprise a déçu au troisième trimestre, mais ses prévisions pour l’année prochaine prévoient un marché bien moins dynamique que prévu. Le segment des mémoires pour PC et smartphones, autrefois vu comme le moteur de cette transformation, ne décolle pas. Ce constat est renforcé par les rapports d’analystes, qui pointent l’absence, pour l’instant, d’un véritable bouleversement dans ce secteur.

Une chute en bourse de 16 % ? Micron déçoit Wall Street ?

Le dernier rapport financier de Micron a annoncé un chiffre d’affaires de 8,709 milliards de dollars pour le troisième trimestre, légèrement en dessous des 8,721 milliards prévus par les analystes. Cependant, ce n’est pas le plus inquiétant ! Ses prévisions pour le deuxième trimestre 2025 s’élèvent à 7,9 milliards de dollars, bien en deçà des 8,98 milliards anticipés par Wall Street. Cette annonce a entraîné une chute de plus de 16 % de l’action en bourse au moment de la publication.

Qualifiant ces prévisions de « gros raté », Daniel Newman, analyste spécialisé dans les semi-conducteurs, a tenu à relativiser la situation dans un article publié sur X. Selon lui, ce n’est pas le « début de la fin » pour le secteur de l’IA ni pour des entreprises comme Nvidia, dont le succès repose sur la forte demande en puces d’intelligence artificielle.

Certes, la mémoire à large bande passante (HBM) a un potentiel de croissance pouvant atteindre 100 milliards de dollars d’ici 2030 contre 16 milliards cette année. Toutefois, la principale source de revenus de Micron reste aujourd’hui les puces mémoires pour PC et smartphones, des segments actuellement en difficulté.

L’IA peine à relancer le marché des PC et smartphones

« L’activité principale de Micron est en difficulté, les expéditions de PC et de smartphones étant à la traîne. Les stocks s’écoulent lentement chez les clients, ce qui aggrave la baisse des ventes et des réservations pour ce trimestre et le suivant », a expliqué Daniel Newman. « La mauvaise nouvelle, c’est que le « supercycle » des PC et smartphones à IA a été, pour l’essentiel, un échec » ajoute-t-il.

En 2023 et 2024, l’industrie espérait que l’arrivée des PC dotés de fonctionnalités basées sur l’IA dynamiserait le marché. Cependant, la réalité s’avère bien différente.

Un rapport publié en septembre par IDC Research souligne que la demande pour les PC IA reste faible. Ce sont plutôt les mises à niveau générales, rendues attractives par des processeurs et GPU plus rapides intégrant du matériel IA, qui stimulent le marché.

De manière similaire, Trendforce a récemment publié une analyse confirmant ce constat. Il annonce que les consommateurs ne sont pas séduits par les PC spécifiquement dotés de capacités IA. Le cabinet estime que la transition des utilisateurs d’anciens appareils Windows 10 vers Windows 11 générera plus de ventes en 2024 que l’attrait des PC IA.

Je trouve que ce genre de PC est attrayant ! Et vous, qu’en pensez-vous ? Dites-nous dans les commentaires !

